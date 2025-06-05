馬紹爾群島共和國總統海妮 獲頒嘉義大學名譽博士學位

國立嘉義大學下午頒授馬紹爾群島共和國總統希爾達·凱西·海妮（Hilda C. Heine）教育學名譽博士學位，表彰其將教育理念融入國家治理、推動國際社會公平與進步的傑出成就，致力鞏固2國邦誼，長期支持台灣參與國際社會卓越貢獻。

典禮在嘉大蘭潭校區國際會議廳舉行，校長林翰謙主持，馬紹爾群島共和國海妮總統夫婿齊曲能、酋長院主席柯良禮、外交暨貿易部長康仁德伉儷、財政部長包大維、國會外交暨貿易委員會主席貝將、馬紹爾群島市長協會會長林立名、總統辦公室幕僚長田愛瑪、外交暨貿易部次長席蓓拉、駐台大使館臨時代辦戴安珍、外交暨貿易部雙邊司司長何茵霓、駐台大使館副館長傑龍、外交暨貿易部禮賓處處長麥迪笙等一行20人、以及外交部主任秘書唐殿文伉儷、駐馬紹爾群島共和國大使夏季昌伉儷等貴賓觀禮。

林翰謙說，海妮總統投身公共服務及人才培育多年，對提升全球在氣候變遷、性別平權、區域合作與永續發展等議題的關注，具卓越貢獻；作為女性教育家與政治家，海妮總統以「教育」推動世界的改變，將人才培育與當代社會需求、在地文化結合，深化多元文化與永續社會的價值。

嘉大與馬紹爾群島共和國均致力於環境與社會文化的永續，擁有共同目標與願景，長期保持良好互動，2023年在卡蒂爾大使協助下，與馬紹爾公立學校系統簽署合作備忘錄，共同推動人才培育、學生交流及合作計畫。很高興頒授教育學名譽博士學位予海妮總統，建立更深一層連結。未來，嘉大期盼與馬紹爾公立學校系統攜手合作，致力永續人才培育，共同為國際社會作出積極貢獻。

海妮致詞感謝嘉大授予教育學名譽博士學位。她說，學位具重大意涵。馬紹爾群島是擁有悠久歷史的多島嶼國家，面臨氣候變遷的挑戰。高等教育是對人民未來的重要投資，教育對於提升人民對氣候變遷的認識至關重要，像嘉大這樣優秀的大學，象徵批判思考、責任、創新與未來。

馬紹爾群島共和國重視環保，透過教育提高全球人民對環境保護和永續發展的責任心並促進集體行動。儘管馬紹爾群島是小型國家，它致力於促進全球對兼顧永續發展與經濟成長的重視與討論。

嘉大授予教育學名譽博士學位，是對馬紹爾群島共和國人民共同決心的肯定。嘉大與馬紹爾群島都重視全球公民意識、正義、多元文化及分享。作為傑出高等教育機構，深信嘉大能夠培育未來領域的人才，強化學生領導能力，促進永續與知識的存續。 嘉大師長與馬紹爾群島共和國總統希爾達·凱西·海妮等貴賓合影。圖／嘉大提供 嘉大校長林翰謙（左）致贈馬紹爾群島共和國總統希爾達·凱西·海妮紀念品「山林中的相守」。圖／嘉大提供 馬紹爾群島共和國總統希爾達·凱西·海妮（Hilda C. Heine）致詞。圖／嘉大提供 嘉大師長與馬紹爾群島共和國總統希爾達·凱西·海妮等貴賓合影。圖／嘉大提供

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