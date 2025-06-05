馬紹爾群島共和國總統海妮 獲頒嘉義大學名譽博士學位
國立嘉義大學下午頒授馬紹爾群島共和國總統希爾達·凱西·海妮（Hilda C. Heine）教育學名譽博士學位，表彰其將教育理念融入國家治理、推動國際社會公平與進步的傑出成就，致力鞏固2國邦誼，長期支持台灣參與國際社會卓越貢獻。
典禮在嘉大蘭潭校區國際會議廳舉行，校長林翰謙主持，馬紹爾群島共和國海妮總統夫婿齊曲能、酋長院主席柯良禮、外交暨貿易部長康仁德伉儷、財政部長包大維、國會外交暨貿易委員會主席貝將、馬紹爾群島市長協會會長林立名、總統辦公室幕僚長田愛瑪、外交暨貿易部次長席蓓拉、駐台大使館臨時代辦戴安珍、外交暨貿易部雙邊司司長何茵霓、駐台大使館副館長傑龍、外交暨貿易部禮賓處處長麥迪笙等一行20人、以及外交部主任秘書唐殿文伉儷、駐馬紹爾群島共和國大使夏季昌伉儷等貴賓觀禮。
林翰謙說，海妮總統投身公共服務及人才培育多年，對提升全球在氣候變遷、性別平權、區域合作與永續發展等議題的關注，具卓越貢獻；作為女性教育家與政治家，海妮總統以「教育」推動世界的改變，將人才培育與當代社會需求、在地文化結合，深化多元文化與永續社會的價值。
嘉大與馬紹爾群島共和國均致力於環境與社會文化的永續，擁有共同目標與願景，長期保持良好互動，2023年在卡蒂爾大使協助下，與馬紹爾公立學校系統簽署合作備忘錄，共同推動人才培育、學生交流及合作計畫。很高興頒授教育學名譽博士學位予海妮總統，建立更深一層連結。未來，嘉大期盼與馬紹爾公立學校系統攜手合作，致力永續人才培育，共同為國際社會作出積極貢獻。
海妮致詞感謝嘉大授予教育學名譽博士學位。她說，學位具重大意涵。馬紹爾群島是擁有悠久歷史的多島嶼國家，面臨氣候變遷的挑戰。高等教育是對人民未來的重要投資，教育對於提升人民對氣候變遷的認識至關重要，像嘉大這樣優秀的大學，象徵批判思考、責任、創新與未來。
馬紹爾群島共和國重視環保，透過教育提高全球人民對環境保護和永續發展的責任心並促進集體行動。儘管馬紹爾群島是小型國家，它致力於促進全球對兼顧永續發展與經濟成長的重視與討論。
嘉大授予教育學名譽博士學位，是對馬紹爾群島共和國人民共同決心的肯定。嘉大與馬紹爾群島都重視全球公民意識、正義、多元文化及分享。作為傑出高等教育機構，深信嘉大能夠培育未來領域的人才，強化學生領導能力，促進永續與知識的存續。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言