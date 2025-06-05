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曾獲頒成大榮譽獎章...前代理校長黃定加去逝 享壽94歲
成功大學今天表示，前代理校長黃定加5月27日去逝，享壽94歲，曾獲頒成大榮譽獎章、中國化學工程學會化學工程獎章等；預定8日上午9時30分在台南市南區殯儀館明德廳公祭。
國立成功大學指出，黃定加是成大首任副校長，在前校長吳京出任教育部長後，擔任代理校長，最大願望是為國家培育人才，人生定調為教學、研究；校方已組成治喪委員會協助相關事宜。
黃定加1932年出生於台南，畢業於成大化工系，服役後於1956年回母系服務，從助教逐步晉升為講師、副教授、教授，1997年獲教育部第一屆國家講座教授，1998年退休獲頒名譽教授，2022年獲頒榮譽講座教授。
成大表示，黃定加學術成果豐碩，發表213篇研究論文，編著「物理化學實驗學」、「化工熱力學」、「物理化學實驗」、「物理化學」等書籍，曾獲頒成大榮譽獎章、中國化學工程學會化學工程獎章及多次最佳論文獎等。
黃定加曾任成大化工系主任及所長，為人低調謙和，不邀功、不求職務；他曾說過：「該做的事就要負責任地做好，這樣人生就可以過得很踏實」。
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