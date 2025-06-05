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明年碳費開徵淨零綠領人才搶手 嘉大首次開班報名熱烈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義大學首次開辦淨零綠領人才培育課程，上課地點在嘉市新民校區管理學院。記者魯永明／攝影
嘉義大學首次開辦淨零綠領人才培育課程，上課地點在嘉市新民校區管理學院。記者魯永明／攝影

面對全球氣候變遷與國際減碳壓力，政府將淨零轉型列為國家發展核心戰略，2026年碳費開徵，上市櫃公司將全面編製永續報告書，因應企業對綠領人才需求攀升，嘉大首次開辦淨零綠領人才培育課程，吸引35人報名，大學生與在職人員比例3：2，晚間在新民校區開課。

嘉大說，環境部與28所大專院校共同成立「淨零綠領人才培育聯盟」，系統性培育未來產業所需碳盤查、碳足跡及減量管理專業。2024年台灣每月綠領職缺高達2.2萬人，未來8年預計成長3.29倍，直追AI產業的人才缺口。

政府提供實質補助，完成受訓首次測驗通過，30歲以下學生學費半價，低收入戶全額補助，降低學費門檻，全面啟動職場綠色升級。現在正是進入綠色產業的最佳時機，透過「淨零綠領人才培育課程」，學員不僅能取得環境部合格證明，更可掌握低碳轉型關鍵技能，提升個人職場競爭力，搶占未來高成長綠色職缺，嘉義地區由嘉義大學搶先開課。

淨零綠領人才培育課程班主任、森林暨自然資源學系副教授郭益銘說，嘉大淨零綠領人才培育課程，是嘉義台南最早開班的，目前學員35人，其中學生21人，在職人員14人，學生與在職人員比例為3：2。

在職人員來自環境科技與規劃業、產業園區服務中心、壓克力製品貿易公司、商旅業、衛生福利部新營醫院、財團法人食品工業發展研究所、家具製造業；學生就讀科系森林暨自然資源學系、科技管理學系、行銷與觀光管理學系、生物資源學系、教育學系、數位學習設計與管理學系、農藝學系等。

郭益銘表示，希望透過淨零綠領人才培育課程，建立連結在學同學與業界先進橋樑，學員不只是為了取得證照，而是要打造1個能實際改變生活、職場與環境的永續行動網絡。目前成立群組，未來會協助與組織學生準備考試，讓學員間多點交流，增加在學學生的實務經驗。

今晚到27日上課，地點在嘉市新民校區管理學院，課程含溫室氣體盤查作業12小時，產品碳足跡9小時、1次測驗、1次補考；透過課程讓學員將所學落實生活方式轉變：選擇低碳、綠色的日常選項；職場實務優化：推動盤查、碳足跡、ESG治理；周遭環境影響力：用知識帶動家庭、社區、組織邁向永續；預計9月初再開第2班。

綠色 碳足跡 淨零

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