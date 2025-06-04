屏東大學銀髮族健身俱樂部開幕 鼓勵長者運動健身
屏東大學獲衛生福利部國民健康署「銀髮族健身俱樂部」計畫補助，成立屏東地區第一個由大學主辦的銀髮族健身俱樂部，今日舉行揭牌服務。67歲的「超馬阿嬤」民眾醫院院長張淑鳳也出席，親身宣揚運動保健理念，鼓勵長者養成持續運動習慣。
健身俱樂部設置在屏大專業體適能場域，結合教育部體育署及衛生福利部國民健康署補助更新多項健身器材，讓銀髮族長輩享受專業設備及健身器材，更有瑜珈、飛輪、高爾夫模擬等課程，並有運動指導員專業證照的合格教練指導，課程設計客製化、漸進化、趣味化，將運動傷害機率降至最低。
活動邀請屏大樂齡大學學員體驗，屏大體育室主任林瑞興也進行「樂活人生－肌不可失」講座課程，讓樂齡學員理解肌力維護對銀髮族保健的重要性；並實際體驗銀髮族專用健身器材，包括健身操、壺鈴、啞鈴、登階運動等。
屏大校長陳永森也稱讚學員「都已經當阿公阿嬤了，看起來只有38歲」；67歲的「超馬阿嬤」民眾醫院院長張淑鳳也出席活動，去年她創下12小時超馬65歲組的全國新紀錄，以親身經驗鼓勵長者養成持續運動習慣。
陳永森表示，屏大經營游泳池暨體適能館，對外開放社區民眾使用，並響應地方政府及教育部體育署各項體適能運動計畫，培育運動指導人才，為在地居民健康盡分心力。銀髮族健身俱樂部啟用後，未來將開設眾多課程，歡迎大家一起來運動。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
▪ 國高中都有教！大學才發現「這技能」超有價值 她因此被升官
▪ 理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知
▪ 雄中畢業歌揭曉！1爆紅神曲奪冠掀議 校友嗨了：學弟太有才
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言