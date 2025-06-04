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屏東大學銀髮族健身俱樂部開幕 鼓勵長者運動健身

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東大學銀髮族健身俱樂部今日揭牌。記者潘奕言／攝影
屏東大學銀髮族健身俱樂部今日揭牌。記者潘奕言／攝影

屏東大學獲衛生福利部國民健康署「銀髮族健身俱樂部」計畫補助，成立屏東地區第一個由大學主辦的銀髮族健身俱樂部，今日舉行揭牌服務。67歲的「超馬阿嬤」民眾醫院院長張淑鳳也出席，親身宣揚運動保健理念，鼓勵長者養成持續運動習慣。

健身俱樂部設置在屏大專業體適能場域，結合教育部體育署及衛生福利部國民健康署補助更新多項健身器材，讓銀髮族長輩享受專業設備及健身器材，更有瑜珈、飛輪、高爾夫模擬等課程，並有運動指導員專業證照的合格教練指導，課程設計客製化、漸進化、趣味化，將運動傷害機率降至最低。

活動邀請屏大樂齡大學學員體驗，屏大體育室主任林瑞興也進行「樂活人生－肌不可失」講座課程，讓樂齡學員理解肌力維護對銀髮族保健的重要性；並實際體驗銀髮族專用健身器材，包括健身操、壺鈴、啞鈴、登階運動等。

屏大校長陳永森也稱讚學員「都已經當阿公阿嬤了，看起來只有38歲」；67歲的「超馬阿嬤」民眾醫院院長張淑鳳也出席活動，去年她創下12小時超馬65歲組的全國新紀錄，以親身經驗鼓勵長者養成持續運動習慣。

陳永森表示，屏大經營游泳池暨體適能館，對外開放社區民眾使用，並響應地方政府及教育部體育署各項體適能運動計畫，培育運動指導人才，為在地居民健康盡分心力。銀髮族健身俱樂部啟用後，未來將開設眾多課程，歡迎大家一起來運動。

屏東大學銀髮族健身俱樂部今日揭牌。記者潘奕言／攝影
屏東大學銀髮族健身俱樂部今日揭牌。記者潘奕言／攝影

銀髮族 運動傷害 健身

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