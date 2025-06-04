嘉大暑假先修課程報名開跑 入學可抵免學分

嘉義大學為協助高中生提前探索學習方向，規畫大學課程藍圖，暑假推出6門大學先修課程，有4門免費課程，其中親手製作專屬寶石「玉石工藝與設計」、篆刻與浮水印創作「文創實務」及手作文創「文化創意作品開發實作」3門最為熱門，且入學後可依各大學校系規定申請通識學分抵免。即日起至6月24日止開放報名。

嘉義大學為教育部「大學先修課程」夥伴學校，今年暑假開設6門先修課程，是全國11所參與國立大學中課程數第二多者。除了2門通識必修課程「基礎程式設計」（遠距課程）與「先修大一英文」，今年有4門免學分費選修實作特色課程「玉石工藝與設計」、「文創實務」、「文化創意作品開發實作」與「紙質文物之保存與維護」。

嘉大表示，「玉石工藝與設計」課程由數位學習設計與管理學系教授李佩倫授課，學生可學習寶石切磨、水滴造型打磨等專業技巧，更能親手製作專屬寶石作品；「文創實務」課程由前人文藝術學院院長陳茂仁教授授課，內容涵蓋篆刻、浮水印與絹印等多元創作技法；「文化創意作品開發實作」由副教授莊淑瓊主講，課程與在地懸絲偶劇團合作，邀請職人業師帶領學生親手製作具文化意義的創意作品。這3門課程去年開辦後獲得學生一致好評，展現嘉大於美感教育的深耕成果。

完成先修課程並通過考核的學生，入學後可依各大學校系規定申請通識學分抵免，有助於未來學程規畫具多元彈性，如修讀雙主修、輔系、跨領域學程，或參與國際交換等計畫，強化學習競爭力。

全國大學先修課程資訊平台也整合了各校認抵資訊，學生可查詢自身錄取科系的學分認抵情形，並一次報名跨校課程。 各式「文創實務」作品。圖／嘉義大學提供 嘉義大學「文化創意作品開發實作」，學生親手製作懸絲偶。圖／嘉義大學提供 嘉義大學「文創實務」課程，體驗篆刻、浮水印與絹印等多元創作技法。圖／嘉義大學提供 嘉義大學「玉石工藝與設計」通識先修課程，體驗親手製作專屬寶石。圖／嘉義大學提供

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