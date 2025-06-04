快訊

螃蟹眼睛沾到沙！下秒牠表演「超神雨刷式擦眼術」網全看呆

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

否認有「小沈/1500」隨身碟？明勘驗柯文哲「從小到大」成長照

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】陽交刀下留人──學檔造假追究誰？使民也義

聯合報／ 劉明德／四川大學前副教授
學習歷程檔案淪為軍備競賽，對弱勢生尤其不公平，等於剝奪了他們申請入學的機會。示意圖。圖／聯合報系資料照片
學習歷程檔案淪為軍備競賽，對弱勢生尤其不公平，等於剝奪了他們申請入學的機會。示意圖。圖／聯合報系資料照片

是誰蓄意搞亂台灣？以各種名目破壞招生的公平性？

台中一名楊姓高中生，正取陽明交大醫學系等三所醫學系和1所醫學系備取。由於該生在Threads上分享備審資料與第二階段甄試放榜結果，而該生在他的學習歷程檔案（以下簡稱「學檔」）中提及曾獲得「高中菁英盃最佳辯士」，但被抓包，並無此事。對此，陽明交大醫學院公告，「為求慎重，本系將儘快召開會議處理，確認其錄取資格」。

學檔造假，當然不對。問題是，是誰逼學生造假？難道學檔造假只有這一位楊姓同學？不可能。學檔造假是一種普遍現象，只要不是自己做的，而由別人操刀，不管是由家長、老師、必須付高昂費用的補習班或其他有經驗的人，都可視為造假。

為什麼造假必然是一個普遍現象？因為一般學生，光是上課、複習、準備考試就已經沒有時間了，連睡眠時間都不夠了，哪裡還有時間做學檔？何況，做了學檔之後，就能認識自己了嗎？就知道自己的性向、未來了嗎？不要自欺欺人了，好嗎？學生必須做學檔，難道是自願的？不就是應付教育部的無理要求嗎？為了迫使學生做學檔，竟然無恥的威脅學生：「申請大學入學，除了學測成績占比最多50%，還有綜合學習表現占比最多50%」，逼得一些校方、老師、學生、家長一起作弊，是誰逼的呢？那還用講嗎？

學檔這一個作業，對弱勢生尤其殘酷、不公平，等於剝奪了他們申請入學的機會。原因是，他們中的大部分都無法提供。有一位家長說（原文）：「我們鄉下的孩子，有滿多人沒做這個學檔，直接去考那個最後大決戰。因為不會做、沒時間、沒錢參加活動，爸爸媽媽沒時間陪他們研究怎麼做，所以鄉下蠻多用考的。會用申請的，多半都是爸爸媽媽平常能陪伴、能討論的孩子」。

根據立委陳秀寳的資料，經濟弱勢生學習歷程檔案，無論是課程學習成果或多元表現，未提交比率都高於一般生，且逐年攀升，尤其近年弱勢生多元表現未提交率更達62%，而一般生也達到47.32％。顯然，學檔成了多數學生的噩夢。

孔子說：「使民也義」。這是什麼意思呢？錢穆說是「使喚民眾有法度」、傅佩榮說是「役使百姓合於分寸」、朱熹說是「使民義，如都鄙有章、上下有服、田有封洫、廬井有伍之類」，以上，非也。我對「使民也義」的理解是：「政府的法命要有正當性」，言下之意就是政府頒布的法令、政策不能不利於人民、不能引發衝突、不能引誘犯罪造假、不能加重人民負擔，而學檔剛好就是孔子說的使民也「不義」。

陽明交大 醫學院 爸爸

延伸閱讀

中國滑翔傘員高空生還影片 專家質疑涉造假

罷瑤142件出包 吳思瑤：極可能國民黨中央廚房集體造假

愛莉莎莎爆乳照惹議！網友質疑罩杯造假　她霸氣親回應

不是「最佳辯士」！高中生學習歷程疑造假 陽明交大醫學系發聲

相關新聞

【專家之眼】陽交刀下留人──學檔造假追究誰？使民也義

是誰蓄意搞亂台灣？以各種名目破壞招生的公平性？

川普逐國際生全球瘋搶 清大前校長：收陸生保台競爭力

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請清大前校長陳力俊，討論美國總統川普驅逐國際生...

屏女首位完成雙聯課程錄取美加7所大學 她的要訣「今日事今日畢」

國立屏東女中三年級語資班蕭德芙從小建立目標希望能出國念書，她善於規畫時間，「今日事今日畢」，高中參與學校與加拿大Blyt...

新北淡水真理大學攜手福容飯店 馬偕日掃街護淡水

為了紀念馬偕博士對淡水在宗教、公共衛生與教育等領域的深遠貢獻，淡水區公所自2001年起，將馬偕博士逝世日6月2日訂為「馬偕日」。日前也由馬偕創辦的真理大學與淡水福容大飯店攜手舉辦「永續淡水」行動，號召進行社區及校園環境清掃，以實際行動喚起大眾對馬偕博士的記憶與敬意，象徵產學攜手、共創永續的合作模式，透過學術走入社區、企業深耕地方，共同為淡水的穩健發展注入新動能。

學校1成多原住民學生 美和科大辦專屬原民風畢業典禮

屏東美和科技大學有13.5%的原住民學生，為了即將畢業的原住民畢業生，學校6日將舉辦「原住民族學生畢業慶典暨文化周」，主...

畢業都醫事人員 她年薪近百萬仍後悔「沒選1科系」：對待人生如此草率

許多高三生在選志願時，會先看科系前景，決定是否要進入該科系。不過日前有位女網友表示，她當初選擇某私立醫學院的語言治療系，雖然年薪有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。