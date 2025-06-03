川普逐國際生全球瘋搶 清大前校長：收陸生保台競爭力

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請清大前校長陳力俊，討論美國總統川普驅逐國際生、台灣高教等議題。陳力俊建議，目前全世界名校都在吸引留美國際生，台灣為避免競爭力受侵蝕，應開放陸生來台。

陳力俊表示，中國大陸留學生在美國有27萬多人，但川普從第一任期開始就對大陸留學生不友善，因為川普認為這些菁英大學專門製造自由派，是民主黨的大本營。此外，這些國際生也影響美國自己人就學機會、搶走高薪工作。與此同時，川普卻對留學生對美國的貢獻略而不提。美國前十大公司，有五家的CEO是外國移民，黃仁勳就是最好的例子。

陳力俊說，目前世界很多名校都招生，吸引這些留美菁英。對台灣而言，由於沒有吸引世界一流人才的條件，台灣過去是招收留學生國家的第二選擇，較難有吸引歐美國家留學生的機會，川普的行動可能讓這些留美菁英轉移到其他如日、韓、港等名校，台灣的競爭力可能進一步被侵蝕。在此之下，台灣最好的方法就是招收陸生。

陳力俊說，尤其台灣大專院校面臨少子化，而大陸每年畢業上千萬大學生，進步非常快。執政黨讓兩岸交流很有障礙，如要開學術會議，邀請對岸的名師卻在行政程序上打壓，刻意拖時間，久而久之讓人卻步，進而冷凍兩岸教育與學術交流。他呼籲，應盡快開放陸生來台，教育交流是對和平最友善的改進方式，莫把統戰跟交流當成同一件事。

陳學聖說，當政府把對岸認定為境外敵對勢力，連學生都容易被直接當成臥底間諜，還能期待有什麼良性的往來？民進黨如閉關封鎖，只會讓台灣大專院校在少子化下，更難生存。

何志勇表示，美國在2023到2024學年度共有113萬外國學生，中國大陸與印度的學生加起來超過一半。這些外國學生貢獻該年度經濟438億美元，造就38萬工作機會。而現在川普對國際生的打壓僅僅剛開始，未來將會是很大的缺口，全世界的名校都虎視眈眈要吸引這些國際生，唯獨台灣還在搞政治內鬥。

何志勇認為，川普打壓哈佛大學，一部分原因也是因為哈佛在以哈衝突上，出現反猶的聲音。而川普為了支持猶太人，甚至不惜犧牲受美國憲法保障的言論自由。美國憲法修正案第一條開宗明義，就是國會不得剝奪言論自由。何況對哈佛的打壓出自美國國務院命令。

何志勇續指，包括美國國務卿盧比歐、馬斯克在內的川普親信，都支持憲法修正案第二條，即「擁槍權」，更公開主張憲法修正案第二條是保障憲法修正案第一條，即人民擁有槍枝，才能保障言論自由，否則就會放任政府為所欲為。如今，川普政府卻是直接要剝奪人民的言論自由，實在令人感嘆。

何志勇說，自己在清大任教，清華校訓「自強不息，厚德載物」，為梁啟超先生勉勵學生要以君子自期，培養自我品德，容載萬物，方能擔當大任。而如今川普限制言論自由、驅逐國際生；台灣也固步自封、畫地自限拒絕兩岸學術與教育交流，完全是在走倒退路。

商品推薦