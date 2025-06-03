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屏女首位完成雙聯課程錄取美加7所大學 她的要訣「今日事今日畢」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國立屏東女中三年級語資班蕭德芙（右）高中參與學校與加拿大Blyth布萊斯學院雙聯課程，教務主任詹莉莉（左）說，德芙是屏女首位完成雙聯課程的學生。蕭德芙也錄取美加7所大學將赴美念大學。記者劉星君／攝影
國立屏東女中三年級語資班蕭德芙（右）高中參與學校與加拿大Blyth布萊斯學院雙聯課程，教務主任詹莉莉（左）說，德芙是屏女首位完成雙聯課程的學生。蕭德芙也錄取美加7所大學將赴美念大學。記者劉星君／攝影

國立屏東女中三年級語資班蕭德芙從小建立目標希望能出國念書，她善於規畫時間，「今日事今日畢」，高中參與學校與加拿大Blyth布萊斯學院雙聯課程，是屏女首位完成雙聯課程的學生，她也錄取美加7所大學與台灣的政治大學、中山大學，決定赴美求學。

蕭德芙說，從小希望能出國念書，一直沒有機會，當她得知屏女有與Blyth布萊斯學院雙聯課程，她決定參與，雙聯課程上課要克服時差，也要利用寒暑假上課，交作業也不鬆懈，作業要用英文撰寫申論題，同時間她也要兼顧屏女的課業。

屏女教務主任詹莉莉說，德芙很自律，也是屏女首位完成雙聯學程的學生，且在Blyth布萊斯學院的成績也表現優異。

蕭德芙說，高中三年很忙碌，「幾乎沒有假日」，要兼顧課業，語資班要寫小論文、參與人社計畫等課業，加上雙聯課程同時並行，也因此抱持著「今日事今日畢」不拖延，課業壓力大，若事情沒做完，她會無法好好休息，「睡覺會一直想著，還會做惡夢」。

「有段時間很像貓頭鷹」，蕭德芙說，她曾經作息是放學回家後，先睡4個小時晚間7點睡到晚間11點，然後起床念書念到凌晨3點或4點，接著再睡一下，七點起床上學。這樣的狀態有時會維持好幾個月，後來也慢慢調整回到正常作息。

念書雖辛苦，蕭德芙說，家人之間重視溝通，會分享遇到狀況，當心情煩躁時，跟父母親溝通完後，再去念書，也變得比較有效率，即使很辛苦，但也因為「目標很明確」，也告訴自己堅持下去。

屏東女中近期辦畢業典禮，蕭德芙除獲頒學業相關獎項，也獲頒體育獎，國小時她是游泳隊、短跑表現不錯，也喜歡躲避球飛盤，她也提到，高中太重讀書了，希望大學時，可以多方涉獵，她也已經決定要去美國華盛頓大學就讀。

蕭德芙分享學英文方式，她喜歡看美劇、聽英文音樂，外國電影「天生一對」、「小鬼當家」，看了很多遍，裡面的劇情都可以直接說出，她也提到口說很重要，要勇於開口說，也會上線上英文課程，練習口說。

蕭德芙對國際關係領域有興趣，她總共錄取美國、加拿大7所學校，包括美國賓州州立大學、美國凱斯西儲大學、華盛頓大學（西雅圖）、加拿大哥倫比亞大學等。台灣部分，特殊選才錄取政治大學創新國際學院、中山大學的人文技科技跨領域學士學位學程。

英文 美國 加拿大

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