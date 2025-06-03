學校1成多原住民學生 美和科大辦專屬原民風畢業典禮

屏東美和科技大學有13.5%的原住民學生，為了即將畢業的原住民畢業生，學校6日將舉辦「原住民族學生畢業慶典暨文化周」，主題訂為「路tau了，我們各自飛」，不僅寓意人生旅程的展開，更承載族群記憶與文化祝福的深遠意涵。

美和科大原住民族學生資源中心表示，典禮主題中的「tau」源自布農語，意為「三」，象徵美和連續第3年為原住民族學生舉辦專屬畢業典禮。此外亦與中文「到」諧音，代表學生已到了一段學習旅程終點，將啟程走向承載文化與貢獻社會的新起點。

這屆共有214名原住民畢業生，典禮將邀請學生家族成員一同參與，見證青年成長為成人的重要時刻，並融入布農族成長祭儀，由耆老與長者為畢業生獻上族語祝福，象徵畢業不只是學術上的完成，更是一場從知識學習走向文化承擔的生命儀式。

另外，典禮也將舉辦傳統歌舞，以原住民文化貫穿整場典禮，讓學生在屬於自己文化的場域中，感受與土地、祖靈、家人間的精神連結。原民中心表示，這場典禮既是告別，也是回應；既是祝福，也是文化延續。

為了擴大與非原住民學生的族群與文化交流，學校5、6日下午1時30分至5時也舉辦文化市集，串聯原住民族社團、國際交流單位、傳統工藝與農食文化體驗，展現學生在文化創意與學習成果。 屏東美和科技大學有13.5%的原住民學生，學校為其將舉辦「原住民族學生畢業慶典暨文化周」。圖／美和科大提供 屏東美和科技大學有13.5%的原住民學生，學校為其將舉辦「原住民族學生畢業慶典暨文化周」。圖／美和科大提供

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