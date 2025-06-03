新北淡水真理大學攜手福容飯店 馬偕日掃街護淡水

為了紀念馬偕博士對淡水在宗教、公共衛生與教育等領域的深遠貢獻，淡水區公所自2001年起，將馬偕博士逝世日6月2日訂為「馬偕日」。日前也由馬偕創辦的真理大學與淡水福容大飯店攜手舉辦「永續淡水」行動，號召進行社區及校園環境清掃，以實際行動喚起大眾對馬偕博士的記憶與敬意，象徵產學攜手、共創永續的合作模式，透過學術走入社區、企業深耕地方，共同為淡水的穩健發展注入新動能。

淡水福容大飯店總經理陳柏宏表示，身為真理大學觀光系校友，亦為第14屆傑出校友，在真理畢業，淡水真的是一個很美的城市。透過馬偕日，帶著同仁與母校師生一起為這社區貢獻一份心力，也希望透過產學合作，協助母校學弟妹提升職場競爭力。活動帶領該校師生藉由維護社區整潔的具體「行動」出發，強調掃街不僅是清潔，更是播下永續的種子，讓環境教育與社區認同從實踐中生根發芽。

真理大學校長李宜芳表示，活動由真理大學ESG智慧永續碳權交易研究中心主辦，福容大飯店淡水漁人碼頭協辦。真理大學師生及企業代表共同清掃校園與周邊社區，沿著紅毛城一路前行至淡水河岸，以實際行動為淡水的整潔盡一份心力，最後於馬偕博士登陸台灣紀念銅像前合影留念，校長表示，「永續淡水」行動呼應聯合國永續發展目標（SDGs），活動鼓勵學生走入社區、實踐永續理念，並藉由產學合作，深化大學生對ESG的理解，也協助企業在產品與服務上啟動ESG創新思維。

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