畢業都醫事人員 她年薪近百萬仍後悔「沒選1科系」：對待人生如此草率
許多高三生在選志願時，會先看科系前景，決定是否要進入該科系。不過日前有位女網友表示，她當初選擇某私立醫學院的語言治療系，雖然年薪有90幾萬，但後悔沒有選擇藥學系，直呼「後悔當初18歲的我，對待人生的方向如此草率」。文章曝光後，許多網友安慰「有沒有一種可能，藥師也會羨慕妳」。
一名女網友在Dcard發文表示，她18歲在選擇科系時，猶豫要選科大藥學系還是私醫的語言治療系。
原PO表示，當初以為自己很喜歡小朋友，而且這科系做自費能賺大錢，所以選擇了語言治療系，結果從實習到出社會後，現實給予她重擊，發現自己其實不喜歡跟人互動，每天又要面對家長跟小孩，感覺很內耗。因此原PO吐心聲「現在雖然一個月薪水有6萬至7萬元，年薪有90幾萬，但覺得如果當初選擇藥學系，是不是就不用這麼累了？」
文末她表示，語言治療系的唯二好處就是「不用碰理科、國考相對較輕鬆」，除了微積分，普通物理、普通化學都不用念，國考通過率也非常高，「不用擔心考不到照」。不過原PO感嘆，「每次想起這件事，都很後悔當初18歲的我，對待人生方向如此草率」。
文章曝光後，許多網友安慰「有沒有一種可能，藥師也在羨慕妳？」、「我覺得如果沒有實際去做別人的工作，就別覺得人家工作輕鬆」、「這年薪跟藥師差不多啊」、「工作哪有輕鬆的？人總是吃碗裡看碗外」、「醫院、診所發藥的時候，每天要面對超多人的，社區藥局更是不用說」、「你這個薪水就是中南部藥師啊，藥師沒有比較爽」。
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