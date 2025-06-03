教授當場丟論文進ChatGPT 學生傻眼：不怕被拿去訓練AI？

人工智慧工具快速滲透各行各業，學術界也無法置身事外。AI寫作工具ChatGPT等技術，如今不僅用於資料整理、撰文輔助，甚至逐漸成為學術論文指導過程中的「新常態」。近日有一名學生在Dcard發文，分享自己與指導教授討論論文的經驗，引起網友熱烈討論。

該名學生在貼文中透露，自己原本以為教授會對AI抱持保留態度，沒想到對方不僅不排斥，還會當場將草稿丟進ChatGPT產出段落，並請學生參考修正方向。這讓原PO驚訝又疑惑，不禁發問：「論文丟進去AI，不是有可能被拿去訓練嗎？」

不少人認為，AI的使用是不可逆的潮流，既然工具已經出現，與其抗拒，不如善加利用以提升效率。有網友直言：「把時間省下來去做更多事情」、「厲害的人要的時間，用GPT沒什麼不好，你只要保有查證跟思考的能力就好」。也有人指出：「大部分的投稿都接受ChatGPT作為校稿以及寫作工具，只要你清楚註明」、「AI發達的時代，不善用工具的話，很容易被認為比其他人差」。

有些回應更是語帶諷刺:「你寫得比AI還差，為什麼不用？」、「沒人想竊取碩士的學術垃圾，放心拿去給GPT吧…」、「趕快寫一寫趕快進到你人生下一個階段吧」；更有網友精闢總結：「瓦斯爐出來後，生火技能再高超也只剩觀賞性質」。

不過，也有網友分享自身經驗，指出AI的確能在學術過程中扮演積極角色。一名網友表示：「我老實告知老師我用AI，老師也只是轉身叫其他學生也去用AI了。」他認為，若能善用AI，有助於提升討論效率與草稿產出：「一天跟AI密集討論下來，可以輕易生成出幾萬字草稿，再反覆打磨出來的一千多字就是比你精煉」。

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