中科院攜手中正大學合作 簽署MOU培養無人機產業人才

國家中山科學研究院在嘉義建設無人機產業園區，斥資逾百億元發展無人機產業鏈，為培育更多產業人才，中科院院長李世強與中正大學校長蔡少正今天簽署合作備忘錄，未來將整合資源，在園區設置研究室，中科院也會提供實習機會，推動研發、教育與人才交流。

校方指出，合作備忘錄涵蓋研發、教育與交流三大面向，中正大學將在中科院民雄園區設置專業實驗室，強化技術開發與商品化進程；中科院將提供中正學生實習機會與獎助學金，打造人才培育機制，並推動雙方人員參與研發與教學，開放場域與設備資源，促進資源共享。

院長李世強，今年開始在嘉義建設無人機產業園區，3年總預算86億元，目前國內已有超過70家廠商表達強烈進駐意願，明年起5年期間政府將再投入304億元，挹注無人機研發，並提升產業鏈韌性，中科院希望扮演產業連接器角色，和大家一起共創更美好的未來。

李世強也說，因為有了AI技術發展，無人載具不再是自動化，而是「自主化」，能夠更加精準達成任務，現在AI技術引領無人載具發展，中科院每季都會升級自主軟體，長期投入之下缺乏創新因素，也需要年輕學子投入，讓無人載具持續進步及創新。

校長蔡少正說，中科院是國內最優秀的研發團隊，簽署合作備忘錄開啟無人機科技與通訊領域的新契機，期待透過與中科院的技術交流，進一步強化校內研發能量，提升人才培育品質，同時也促進與在地企業及國家單位的深度合作，不光要做，還要做得更好。

翁章梁說，亞創一館進駐55個單位，空間不敷使用，將運用退場的大同技術學院太保校區打造亞創二館，行政院同意編列8.8億元將亞創一、二館整合為國家級研發中心；賴總統希望將台灣打造為亞洲無人機的民主供應鏈製造中心，攜手中正大學培育人才，對無人機產業有很大幫助。 中正大學與中科院今天簽署合作備忘錄，未來將整合資源推動技術創新。記者黃于凡／攝影 中正大學與中科院今天簽署合作備忘錄，會後參觀中正大學研發成果。記者黃于凡／攝影

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