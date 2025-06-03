早一年有差？他不解一堆人選爛科系提早就業 網揭殘酷面：延畢是無能

近日，一篇在Dcard上的貼文引發熱烈討論。原PO在文章中提出疑問：「出社會工作明明是二、三十年的事情，為什麼一堆人為了早個一到兩年畢業，就選擇了比較爛的學校組別？」此番言論立刻掀起廣大網友的回應。

原PO認為，與其追求準時畢業、提早進入職場，不如多花一到兩年的時間在學術訓練上，為未來職涯累積更強的實力。他以自身或周遭經驗指出，畢業時間縮短，未必代表競爭力提升；相反，踏入職場後才會發現，要找到好工作其實並不容易，而研究經歷與專業能力的深度，才是勝出的關鍵。

然而，部分網友持截然不同觀點，認為「越早畢業越好」，因為延畢常常被視為能力不足的象徵。有網友直言：「一年內放人最好，業界根本不需要那麼多研究人才。」也有網友分享自己2.6年完成碩士的過來人經驗，坦言雖然盡力維持研究品質，但在面試時仍被主管質疑，感嘆：「不管過程，延畢就是無能的表現。」

儘管如此，也有留言指出，畢業時間的長短不應作為唯一評價標準。一位網友表示，如果學生能在碩士兩年內產出有價值的論文，展現實驗與理論能力，再輔以良好的時間管理與自律能力，那麼這段時間便極具意義。

除了個人選擇與觀點差異，有網友更深層指出，台灣學術與職場環境的結構性問題，才是學生「急著畢業」的根本原因。一位網友分析，學界長期低薪，企業卻又要求高產能，導致學生對研究意願減弱，選擇早點畢業、盡快投入職場。他建議應仿效國外設立「課程導向（Taught-based）」的碩士學程，明確區分「研究型」與「就業型」的碩士教育路線，讓學生能依自身志向與未來目標做選擇。

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