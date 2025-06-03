花蓮漁場變身開放實驗室 東華大學實作展自然生態成因
國立東華大學執行國科會計畫，在花蓮壽豐鄉立川漁場舉辦「探究實作微學程」成果展，吸引約85位大小朋友參與，現場設有5大科普關卡與定時舉辦搶答活動，許多孩童與家長熱情參與。接下來在14日將舉行「科普趣味闖關及個人挑戰賽」，活動透過遊戲與實驗設計，讓民眾體驗生活中的科學。
東華大學指出，1日活動當天，師生透過多樣化關卡學習自然科學原理，例如模擬中央山脈作為大水庫的湧泉模型、觀察黃金蜆對不同水質的行為反應、探索蓮葉效應與仿生結構、體驗仿生循跡小車的運作，及自製簡易馬達觀察電磁感應現象等，現場回響熱烈、笑聲不斷。
立川漁場環境教育講師余經理也親自體驗各關卡，對於學生關主的解說與設計給予肯定。指導教授楊悠娟表示，感謝國科會、東華大學與立川漁場的支持，更感謝民眾熱情參與，看到大小朋友投入動手作、體驗觀察及溝通互動之後，能感受探究實作的樂趣；而關主們亦能透過現場的溝通解說，累積科學轉譯的實務經驗。
東華大學表示，「北花蓮全民科學周」活動由環境學院自然資源與環境學系規畫，推出的「科普趣味闖關及個人挑戰賽」將於6月14日上午9時至12時，在花蓮海星高級中學熱鬧登場，適合親子共遊，邀請大小朋友一起來挑戰。
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