快訊

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

政大擴大舉辦AI跨域聯展 150組專題、25企業參與

中央社／ 台北3日電

政大擴大舉辦AI跨域聯展，今年有150組專題團隊、超過650名學生參與，參展人數創新高，還有25家指標性企業共襄盛舉，成為產官學界AI跨域交流的重要樞紐。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大自2023年起開始舉辦Innofest期末專題海報聯展，展現跨領域創新能量；今年首度擴大為校級舉辦，集結政大、中央大學、台北科技大學等20門課程，共計150組專題團隊參與。

政大副校長詹志禹表示，透過此活動不僅連結國內學子，更讓國際生共同探索社會科學與AI的交集。他也感謝產業界的大力支持與積極參與，企業專家現場觀摩與指導學生作品，將為學子帶來最真實、最具價值的專案式學習體驗，有效縮短學術理論與產業實務間的距離。

為深化產業鏈結，政治大學職涯中心也積極串聯企業資源，舉辦「Connecting the AI Ecosystem：政大鏈結AI生態圈產學交流會」，邀請多名大型企業副總、資訊長、人資長、AI專案負責人及相關主管，與政大教師及各產業專業人士交流，攜手描繪AI生態圈的未來藍圖。

Innofest聯展強調從生活與各領域中發掘問題，並透過AI技術尋求創新解方。

政大統計系學生詹佳恩與陳以勤打造AI台語語音陪伴機器人，結合貝克憂鬱量表進行情緒分析，專為不擅長打字或操作複雜軟體的長者設計，展現AI在人本關懷的應用價值；政大法律系學生周彥廷則運用多種大型語言模型分析企業永續報告書，協助提升企業在ESG領域的合規能力，也獲得不少企業顧問高度肯定。

針對政大學生課餘時間常有短暫空檔卻不知去哪裡放鬆的情況，「政大放風指南」專題運用AI與資料處理技術，打造實用且互動友善的推薦系統，協助學生快速找到最適合自己的放風地點，在聯展中獲得創新人氣獎。

政治大學 政大 團隊

延伸閱讀

受美國關稅政策衝擊 逾800人放無薪假 學者：真正的挑戰在7月

台壽：國人退休信心 六年最差

申請入學步入尾聲！部分頂大已公告正、備取名單 後續注意事項一次看

學測成績可上好大學 卻為「生活機能」放棄？一票人承認：離不開台北

相關新聞

花蓮漁場變身開放實驗室 東華大學實作展自然生態成因

國立東華大學執行國科會計畫，在花蓮壽豐鄉立川漁場舉辦「探究實作微學程」成果展，吸引約85位大小朋友參與，現場設有5大科普...

緬懷版畫大師陳國展 屏東大學成立美術館舉辦回顧展

緬懷台灣現代版畫藝術重要奠基者、國立屏東大學45級傑出校友陳國展，屏東大學藝文中心成立「陳國展美術館」，並以個人回顧展「...

促進人才交流 巴西聖保羅聯大與長庚大學異地簽署醫衛合作協議

巴西聖保羅聯邦大學校長阿森普松與台灣長庚大學校長湯明哲，今天透過視訊分別在巴西聖保羅及台北同步完成國際醫衛人才交流合作協...

家將文化進入大學校園 嘉大開設家將體驗課程

嘉義大學與嘉義市定民俗文化資產震安宮振祐堂攜手合作，應用歷史學系副教授吳建昇與民俗學者溫宗翰共同規畫，在通識教育中心開設...

妹妹喊要去「英國留學」他憂餐費太貴 過來人曝真實開銷

英國留學的生活費真的很昂貴嗎？一名男網友表示妹妹想去英國就讀研究所，認為那邊有很多名校，並且一年就能畢業，很「省時間」，但他擔心在倫敦的伙食費太貴，妹妹的存款恐怕無力承擔。對此，有網友透露所需花費，一年至少要準備「250萬」才夠。

嘉義某大學土木系主任遭控竄改成績 校方：無竄改成績之實

嘉義某大學土木系主任遭指控，涉嫌竄改入學成績、還濫用職權對同系教授進行霸凌。電視媒體報導，有多名學生連署陳情，系館外牆與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。