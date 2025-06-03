政大擴大舉辦AI跨域聯展 150組專題、25企業參與

政大擴大舉辦AI跨域聯展，今年有150組專題團隊、超過650名學生參與，參展人數創新高，還有25家指標性企業共襄盛舉，成為產官學界AI跨域交流的重要樞紐。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大自2023年起開始舉辦Innofest期末專題海報聯展，展現跨領域創新能量；今年首度擴大為校級舉辦，集結政大、中央大學、台北科技大學等20門課程，共計150組專題團隊參與。

政大副校長詹志禹表示，透過此活動不僅連結國內學子，更讓國際生共同探索社會科學與AI的交集。他也感謝產業界的大力支持與積極參與，企業專家現場觀摩與指導學生作品，將為學子帶來最真實、最具價值的專案式學習體驗，有效縮短學術理論與產業實務間的距離。

為深化產業鏈結，政治大學職涯中心也積極串聯企業資源，舉辦「Connecting the AI Ecosystem：政大鏈結AI生態圈產學交流會」，邀請多名大型企業副總、資訊長、人資長、AI專案負責人及相關主管，與政大教師及各產業專業人士交流，攜手描繪AI生態圈的未來藍圖。

Innofest聯展強調從生活與各領域中發掘問題，並透過AI技術尋求創新解方。

政大統計系學生詹佳恩與陳以勤打造AI台語語音陪伴機器人，結合貝克憂鬱量表進行情緒分析，專為不擅長打字或操作複雜軟體的長者設計，展現AI在人本關懷的應用價值；政大法律系學生周彥廷則運用多種大型語言模型分析企業永續報告書，協助提升企業在ESG領域的合規能力，也獲得不少企業顧問高度肯定。

針對政大學生課餘時間常有短暫空檔卻不知去哪裡放鬆的情況，「政大放風指南」專題運用AI與資料處理技術，打造實用且互動友善的推薦系統，協助學生快速找到最適合自己的放風地點，在聯展中獲得創新人氣獎。

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