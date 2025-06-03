快訊

取消葉伊恬參賽資格槓上體育署 桌協楊正雄桌壇極高地位曝光

一天只吃一餐卻瘦不下來？醫揭「代謝快熄火」警訊：身體根本不敢燃燒

台積電海外設廠技術會不會被偷？魏哲家拍胸脯保證：不會！

緬懷版畫大師陳國展 屏東大學成立美術館舉辦回顧展

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
緬懷台灣現代版畫藝術重要奠基者、國立屏東大學45級傑出校友陳國展，屏東大學藝文中心成立「陳國展美術館」，並以個人回顧展「版印風華」作為開館首展，陳國展遺孀李玉鳳（左）代表捐贈畫作給屏東大學，由校長陳永森（右）接下。圖／屏東大學提供
緬懷台灣現代版畫藝術重要奠基者、國立屏東大學45級傑出校友陳國展，屏東大學藝文中心成立「陳國展美術館」，並以個人回顧展「版印風華」作為開館首展，陳國展遺孀李玉鳳（左）代表捐贈畫作給屏東大學，由校長陳永森（右）接下。圖／屏東大學提供

緬懷台灣現代版畫藝術重要奠基者、國立屏東大學45級傑出校友陳國展，屏東大學藝文中心成立「陳國展美術館」，並以個人回顧展「版印風華」作為開館首展，即起展至6月13日，屏師校區六愛樓一樓藝文中心展出，免費參觀。

陳國展的遺孀李玉鳳說，感謝母校栽培，才有陳國展後來成就，「雖然他出身很貧苦人家，但一輩子活得很快樂，因為他全心投入版畫藝術創作領域，也感謝大家的鼓勵與支持」。

屏東大學校長陳永森說，感謝陳國展老師和李玉鳳老師，兩位老師都是屏東師範學校45級校友，陳國展老師提供給母校作品，母校會好好珍藏保存、展出和研究，屏大藝文中心已成立陳景容美術館、黃光男美術館、何文杞美術館和陳國展美術館，希望提供南台灣藝術交流展示重要基地。

屏東教育大學前校長林顯輝說，藝術是無價，感謝陳國展老師的家屬捐出珍貴畫作給母校。屏大前校長古源光與夫人扶輪社總監邱綉惠，是李玉鳳老師的學生，古源光致詞說，細數陳國展老師發掘他的繪畫天份，曾主動指導他畫畫一段兒時回憶，夫妻倆都是陳國展老師的學生，古源光形容「感情之深厚更勝父子」。

屏東大學視覺藝術學系主任李學然說，之前收藏陳國展老師數十幅畫作，並著手整理，不料陳國展老師去年12月中旬突然辭世，享壽88歲，此次「版印風華」展覽由視覺藝術學系碩士班師生聯手策劃，精選陳國展教授橫跨數10年的61件經典作品，涵蓋版畫、水墨、油畫、水彩等多樣媒材，完整呈現其藝術風格的演進歷程與創作視野的深廣。

陳國展教授版畫作品以深刻刀痕與人文關懷著稱，水墨與油畫創作展現他靈活遊走東方意境與西方語彙之間的藝術實驗精神，體現對藝術語言的深度探索與畢生熱忱。

昨天開展時，現場播放屏東縣文化處為陳國展拍攝的紀錄片，遺孀李玉鳳真情流露，走上前去，撫摸出現在大螢幕、正在工作室製作版畫的陳國展，相識逾70年夫妻鶼鰈情深、感情濃得化不開，這幕令人動容。

陳國展教授1937年生，長年耕耘木刻與銅版創作，投入藝術教育，對台灣現代版畫運動推動與發展貢獻深遠。創作聚焦土地、庶民與時代變遷，風格沉穩、筆法細膩，技法淬鍊純熟，作品中蘊含深刻社會觀察與歷史反思，是台灣當代藝術的重要精神資產。陳國展老師一生奉獻藝術，堅持創作與教學並行，致力於藝術的薪火相傳。作品展現個人風格，更深植於地方文化脈絡，體現對土地與人文的關懷。

緬懷台灣現代版畫藝術重要奠基者、國立屏東大學45級傑出校友陳國展，屏東大學藝文中心成立「陳國展美術館」，並以個人回顧展「版印風華」作為開館首展，即起展出至6月13日。圖／屏東大學提供
緬懷台灣現代版畫藝術重要奠基者、國立屏東大學45級傑出校友陳國展，屏東大學藝文中心成立「陳國展美術館」，並以個人回顧展「版印風華」作為開館首展，即起展出至6月13日。圖／屏東大學提供
屏東大學校長陳永森（右）致贈感謝狀給陳國展老師的遺孀李玉鳳（左）。圖／屏東大學提供
屏東大學校長陳永森（右）致贈感謝狀給陳國展老師的遺孀李玉鳳（左）。圖／屏東大學提供
緬懷台灣現代版畫藝術重要奠基者、國立屏東大學45級傑出校友陳國展，屏東大學藝文中心成立「陳國展美術館」，並以個人回顧展「版印風華」作為開館首展，
緬懷台灣現代版畫藝術重要奠基者、國立屏東大學45級傑出校友陳國展，屏東大學藝文中心成立「陳國展美術館」，並以個人回顧展「版印風華」作為開館首展，

美術館 畫作 屏東縣

延伸閱讀

像「人類VVIX指數」！策略師解讀川普交易藝術 打出美股交易區間

台南再掀藝術熱潮！「三老爺宮花神孔蓋」讓藝術走入巷弄

暑假國際特展預報！6月起10檔必逛展覽：故宮100+院慶展、富邦美術館印象派、大英泰德美術館透納展 簡介一次看

世壯運／30日閉幕式煙火秀4分半 新北揭3處絕佳觀賞點

相關新聞

緬懷版畫大師陳國展 屏東大學成立美術館舉辦回顧展

緬懷台灣現代版畫藝術重要奠基者、國立屏東大學45級傑出校友陳國展，屏東大學藝文中心成立「陳國展美術館」，並以個人回顧展「...

促進人才交流 巴西聖保羅聯大與長庚大學異地簽署醫衛合作協議

巴西聖保羅聯邦大學校長阿森普松與台灣長庚大學校長湯明哲，今天透過視訊分別在巴西聖保羅及台北同步完成國際醫衛人才交流合作協...

家將文化進入大學校園 嘉大開設家將體驗課程

嘉義大學與嘉義市定民俗文化資產震安宮振祐堂攜手合作，應用歷史學系副教授吳建昇與民俗學者溫宗翰共同規畫，在通識教育中心開設...

妹妹喊要去「英國留學」他憂餐費太貴 過來人曝真實開銷

英國留學的生活費真的很昂貴嗎？一名男網友表示妹妹想去英國就讀研究所，認為那邊有很多名校，並且一年就能畢業，很「省時間」，但他擔心在倫敦的伙食費太貴，妹妹的存款恐怕無力承擔。對此，有網友透露所需花費，一年至少要準備「250萬」才夠。

嘉義某大學土木系主任遭控竄改成績 校方：無竄改成績之實

嘉義某大學土木系主任遭指控，涉嫌竄改入學成績、還濫用職權對同系教授進行霸凌。電視媒體報導，有多名學生連署陳情，系館外牆與...

理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知

你知道「中文系」的全名是什麼嗎？一名女網友發文，稱她的理工男友近期與她分享一個系名「很酷」的科系，叫做中國什麼學系的，原PO看到全名後才驚覺是「中國文學系」，並且她就是該科系畢業的，讓她哭笑不得，不禁詢問網友：「真的很多人不知道中文系的全名嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。