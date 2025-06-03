緬懷版畫大師陳國展 屏東大學成立美術館舉辦回顧展

緬懷台灣現代版畫藝術重要奠基者、國立屏東大學45級傑出校友陳國展，屏東大學藝文中心成立「陳國展美術館」，並以個人回顧展「版印風華」作為開館首展，即起展至6月13日，屏師校區六愛樓一樓藝文中心展出，免費參觀。

陳國展的遺孀李玉鳳說，感謝母校栽培，才有陳國展後來成就，「雖然他出身很貧苦人家，但一輩子活得很快樂，因為他全心投入版畫藝術創作領域，也感謝大家的鼓勵與支持」。

屏東大學校長陳永森說，感謝陳國展老師和李玉鳳老師，兩位老師都是屏東師範學校45級校友，陳國展老師提供給母校作品，母校會好好珍藏保存、展出和研究，屏大藝文中心已成立陳景容美術館、黃光男美術館、何文杞美術館和陳國展美術館，希望提供南台灣藝術交流展示重要基地。

屏東教育大學前校長林顯輝說，藝術是無價，感謝陳國展老師的家屬捐出珍貴畫作給母校。屏大前校長古源光與夫人扶輪社總監邱綉惠，是李玉鳳老師的學生，古源光致詞說，細數陳國展老師發掘他的繪畫天份，曾主動指導他畫畫一段兒時回憶，夫妻倆都是陳國展老師的學生，古源光形容「感情之深厚更勝父子」。

屏東大學視覺藝術學系主任李學然說，之前收藏陳國展老師數十幅畫作，並著手整理，不料陳國展老師去年12月中旬突然辭世，享壽88歲，此次「版印風華」展覽由視覺藝術學系碩士班師生聯手策劃，精選陳國展教授橫跨數10年的61件經典作品，涵蓋版畫、水墨、油畫、水彩等多樣媒材，完整呈現其藝術風格的演進歷程與創作視野的深廣。

陳國展教授版畫作品以深刻刀痕與人文關懷著稱，水墨與油畫創作展現他靈活遊走東方意境與西方語彙之間的藝術實驗精神，體現對藝術語言的深度探索與畢生熱忱。

昨天開展時，現場播放屏東縣文化處為陳國展拍攝的紀錄片，遺孀李玉鳳真情流露，走上前去，撫摸出現在大螢幕、正在工作室製作版畫的陳國展，相識逾70年夫妻鶼鰈情深、感情濃得化不開，這幕令人動容。

陳國展教授1937年生，長年耕耘木刻與銅版創作，投入藝術教育，對台灣現代版畫運動推動與發展貢獻深遠。創作聚焦土地、庶民與時代變遷，風格沉穩、筆法細膩，技法淬鍊純熟，作品中蘊含深刻社會觀察與歷史反思，是台灣當代藝術的重要精神資產。陳國展老師一生奉獻藝術，堅持創作與教學並行，致力於藝術的薪火相傳。作品展現個人風格，更深植於地方文化脈絡，體現對土地與人文的關懷。 緬懷台灣現代版畫藝術重要奠基者、國立屏東大學45級傑出校友陳國展，屏東大學藝文中心成立「陳國展美術館」，並以個人回顧展「版印風華」作為開館首展，即起展出至6月13日。圖／屏東大學提供 屏東大學校長陳永森（右）致贈感謝狀給陳國展老師的遺孀李玉鳳（左）。圖／屏東大學提供 緬懷台灣現代版畫藝術重要奠基者、國立屏東大學45級傑出校友陳國展，屏東大學藝文中心成立「陳國展美術館」，並以個人回顧展「版印風華」作為開館首展，

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