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中興大學浪愛無國界獸醫外交 台灣醫療絕育模式前進帛琉

中央社／ 台中2日電

中興大學USR計畫「浪愛無國界：流浪動物減量與福祉實踐」，2022年前往關島推動跨國流動物絕育，今年受邀前往邦交國帛琉，協助當地收容所義診與絕育手術，推廣弱勢動物醫療絕育模式。

國立中興大學今天發布新聞稿指出，浪愛無國界計畫在教育部高教深耕計畫支持下，2017年以來致力於培育新一代獸醫師，已培育超過40名獸醫與300多名大學生強化收容所動物醫療照護與絕育量能，並嘗試解決流浪犬貓不斷繁衍問題。

2022年啟動跨國合作計畫出訪關島，分享與輸出在台經驗，合作成果獲當地肯定。關島大學媒合推薦計畫團隊與外交部駐帛琉共和國大使館，希望藉由台灣經驗，提升帛琉收容所獸醫的專業與當地飼主責任的推廣，進一步改善當地流浪動物問題。

帛琉為台灣邦交國之一，雙邊長年維持穩定友好關係。5月底興大派出4人獸醫團隊前往帛琉科羅州收容所（Koror State Animal Clinic/Shelter, K.S.G） 駐點，針對當地犬貓進行義診與絕育手術，並協助地方建立標準化流程、提升臨床效率與醫療品質。

帛琉約340個島嶼、16個州（State），卻只有1名獸醫師，幾乎無償執行絕育。計畫共同主持人、中興大學獸醫系副教授林荀龍表示，希望不只是手術，是幫助當地獸醫師建立一套可長期運作模式，把正確觀念帶進去，才能真正改變一個地方動物福祉。

計畫團隊在此次義診中，觀察到當地動物常見疫苗接種不足、犬隻無絕育等問題。負責帶隊的主治獸醫師吳怡珣表示，帛琉人口數少、資訊普及速度慢，同時非常缺乏獸醫專業與相關醫療資源，與台灣早期偏鄉很類似。

她提及，這次前往帛琉進行義診與模組輸出，對當地而言是個很新鮮消息，有助於讓更多島嶼得知絕育重要性，進而提升其他島嶼飼主日後主動前往收容所進行絕育意願。

除帛琉外，團隊也會持續與越南、泰國、馬來西亞等國合作，向國際推廣在台執行超過8年的弱勢動物醫療絕育模式。

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