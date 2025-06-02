家將文化進入大學校園 嘉大開設家將體驗課程

嘉義大學與嘉義市定民俗文化資產震安宮振祐堂攜手合作，應用歷史學系副教授吳建昇與民俗學者溫宗翰共同規畫，在通識教育中心開設「家將文化體驗」微學分課程，帶領學生深入了解家將藝術的歷史、文化與實作演練，為傳統文化注入新生命。

「家將」源自台南，後隨著信仰活動發展至嘉義，再由嘉義拓展至全台，可說是嘉義市最具代表性的民俗藝術之一。曾經有多達40多個家將團在嘉義市活躍，因而有「家將窟」之稱。隨著時代變遷與媒體影響，家將文化一度遭受誤解與汙名，逐漸式微。

副教授吳建昇與震安宮振祐堂八家將合作，由副堂主廖政欽、面師陳建宏及資深師傅李永信等專業指導，從理論到實務，傳授家將文化的歷史淵源、臉譜彩繪、法器穿戴、步伐陣法及宗教儀軌等內容。

廖政欽表示，八家將是融合宗教、藝術與歷史的無形文化資產，但長期受到誤解。透過這門課程，希望讓學生親身體驗家將，理解其背後的信仰價值與社會意義，進而改變對傳統文化的認知。

課程歷時2個月，學生從靜態的歷史與文化學習出發，延伸至動態的實地演練，參與學生表示獲益良多。5月25日舉辦第一梯次課程成果發表圓滿完成，展現學生對家將文化的認識與熱忱。

企管系碩士班一年級學生葉祐辰表示，不要用刻板印象看待家將，透過實際參與，了解其歷史脈絡與文化內涵。

應用歷史學系三年級學生何秉庭表示，若沒有親身參與，難以體會家將演練的辛苦，透過親自練習，更加理解與尊敬這項百年傳統文化。

第二梯次「家將文化體驗」課程成果發表預計6月7日上午7點在震安宮振祐堂舉行，由嘉大學生將粉墨登場，展演完整家將陣法與儀式流程，現場亦安排文化導覽解說，歡迎蒞臨指導，共同見證學生的學習成果與傳統文化的現代詮釋。 振祐堂工作人員協助學生穿戴家將頭盔服飾。圖／嘉義大學提供 家將課程學員在發表會時學習綁繫穿戴草鞋。圖／嘉義大學提供 振祐堂面師陳建宏為學生彩繪臉譜。圖／嘉義大學提供 家將課程學生歷經２個多月練習後在成果發表時以全套盛裝粉墨登場。圖／嘉義大學提供

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