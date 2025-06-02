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妹妹喊要去「英國留學」他憂餐費太貴 過來人曝真實開銷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友的妹妹想去英國就讀研究所，但他擔心倫敦的伙食費太貴。圖／ingimage
一名男網友的妹妹想去英國就讀研究所，但他擔心倫敦的伙食費太貴。圖／ingimage

英國留學的生活費真的很昂貴嗎？一名男網友表示妹妹想去英國就讀研究所，認為那邊有很多名校，並且一年就能畢業，很「省時間」，但他擔心在倫敦的伙食費太貴，妹妹的存款恐怕無力承擔。對此，有網友透露所需花費，一年至少要準備「250萬」才夠。

這名男網友在Dcard發文，透露妹妹想去英國就讀研究所，還說英國文憑「很香」，不僅名校多，並且一年就能畢業，但家人們擔心生活費太高。原PO特地查詢了一下倫敦當地的生活費，發現一杯珍奶就要200台幣，光吃一餐就要將近500台幣，住宿一個月至少要2萬5台幣。

原PO感嘆，妹妹的存款只有8千元，還跟媽媽請求贊助，但最讓他擔憂的是，妹妹英文並不好，雅思（『IELTS』，國際英語能力測驗系統）更還沒考，但妹妹一直強調學校會收她、申請很簡單之類的話語，讓原PO很苦惱，妹妹是去留學還是去挑戰「人生極限」，對此請教網友們的意見。

此文一出，不少過來人揭露當地花費，勸告一年至少要準備250萬，「倫敦生活費一碗牛肉麵600起跳，飲料200起跳，就算很常自己煮，一年大概也要250萬」、「住宿低估了，一個月至少4-5萬才有雅房，套房大概抓7-8萬以上，然後一餐500大概只有學餐或超難吃KFC」、「一個月倫敦生活費我都抓4萬（都自己煮、偶爾外食），房租約48000一個月」。

也有網友針對當地食物的問題，發表不同看法，「英國的食物，我在那邊三個月瘦了5公斤，你妹如果是挑食人直接爆炸」、「當地的食物真的不太合我的亞洲胃」、「目前在倫敦，食物難吃是偏見，很多異國餐廳且選擇很多，只是不可能常常外食」、「食物真的難吃也貴，好吃的也貴」、「食物難吃是偏見啊，說難吃的就是想省錢又要求多」。

英國 研究所 留學

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