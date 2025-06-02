嘉義某大學土木系主任遭控竄改成績 校方：無竄改成績之實

嘉義某大學土木系主任遭指控，涉嫌竄改入學成績、還濫用職權對同系教授進行霸凌。電視媒體報導，有多名學生連署陳情，系館外牆與公佈欄還掛上布條抗議。對此，校方強調絕無竄改成績一事。

校方表示，學生與老師的陳情皆在積極處理中。原被投訴系主任因個人因素，已辭去系主任一職獲准；目前由理工學院院長代理。

「TVBS新聞網」報導，該系主任擔任教職有20多年，也曾傳出不合理的規定令學生無法接受，如禁止學生上課使用3c產品做筆記等。又因為該名系主任的結構學是出了名的難過，有學生去成功大學修課，試圖以外校學分抵免，卻被該名系主任否決學分，學生還被列入黑名單。

日前有約40餘名的土木系學生連署陳情，拒絕讓該系主任繼續任教結構學，因此需另尋教授來接手，但該名系主任在開系務會議時，遭控濫用職權，在未表決情況下通過由「非專科教授任教結構學」，令現場教授無法接受，控訴這是「職場霸凌」，當場中止會議。事件曝光後，有人在系館外拉布條抗議，一天後就遭撤掉。

至於竄改成績一事，知情人士更爆料，系碩專班的面試成績遭到這名系主任惡意竄改，原先討論的級距為95分到65分，該系主任卻突然反悔將其中兩名的學生成績改為60分，遭到其他面試官抗議，經上級協調後該名主任卻又自行改回成績送件，且未經過其他面試官審核，被質疑不符合行政程序。

校方表示，今年報考人數較往年多3.6倍，因此面試分為2個考場進行；因老師對於面試成績之最低分數有認知上落差，商議後將考生面試最低分數基準調整為一致，並非竄改考生成績。

另外依據校方設立課程規劃委員會設置規定，系所課程委員會應規劃系所新設課程（含專業必修及專業選修）及審議系所課程架構、內容規劃等。土木系下學期規劃開設的課程，尚未取得委員會共識；而討論過程中容許委員表達不同意見。

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