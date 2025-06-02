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廢棄物再利用 台科大讓咖啡渣變身環保隔音建材

中央社／ 台北2日電

台科大團隊投入「廢棄咖啡渣環保隔音建材」的研究，將咖啡渣變成兼具隔音、除臭與環保特性的創新材料，展現廢棄物升級再利用的潛力，同時有助於發展綠建材產業。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，咖啡是全球僅次於石油的第二大交易商品，每年產生的咖啡渣高達763萬公噸，但多數作為堆肥，對環境造成負擔，台科大材料科學與工程系教授陳建光帶領團隊投入「廢棄咖啡渣環保隔音建材」的研究。

陳建光表示，咖啡渣具有天然多孔結構，在聲波傳入後，會在孔隙間多次反射與散射，達到吸音降噪效果，這種吸音原理與傳統的吸音棉或泡棉類似，但在原料上更加環保永續，且咖啡渣還具備除臭、吸濕、防蟲等附加功能，成為多功能綠建材或家具的潛力原料。

與玻璃棉、聚酯纖維棉等傳統隔音建材相比，陳建光說明，咖啡渣建材的原料成本低，擁有高環保性與良好的吸音效能，經過兩年研究，團隊透過改質及熱壓的方式，成功將有機廢棄物轉化為綠色隔音建材，甚至已具備延伸應用至家具製造的可能性。

目前坊間咖啡渣建材多用大量黏著劑來接合，提升機械強度，但容易導致咖啡渣表面微孔阻塞，不僅大幅降低隔音效果，未來也因混入黏合劑而難以分解，失去環保優勢。

為解決這項問題，台科大團隊開發出無需添加工業黏合劑的製程，透過材料預處理與咖啡渣表面改質，僅以單一步驟的熱壓成型，即可製作出具吸音效果的咖啡渣隔音板，且已達到與商業化量產機台對接的條件。

談到應用前景，陳建光舉例，咖啡渣環保隔音材料可廣泛應用於住宅、辦公空間、錄音室、電影院、甚至車輛等有隔音需求場域，包括公寓牆體或地板隔音層、天花板吸音板、開放式辦公室的隔間屏風等，皆可使用咖啡渣製成的吸音建材，協助建築達到綠色減碳的標準。

陳建光表示，未來若能在地收集、處理與製作，像是將都市咖啡館產出的咖啡渣，用於區域的空間改造，就可實現從「廢棄物」到「城市建材」的資源循環再利用，還能發展綠建材產業，促成一條龍的跨域經濟，減少對進口材料的依賴，並落實永續發展。

材料 團隊 咖啡館

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