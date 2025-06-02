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理工男得知「台大中文系」全名喊酷 一票網友愣了：我也不知

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的理工男友不知道「中文系」的完整系名。圖／ingimage
一名女網友的理工男友不知道「中文系」的完整系名。圖／ingimage

你知道「中文系」的全名是什麼嗎？一名女網友發文，稱她的理工男友近期與她分享一個系名「很酷」的科系，叫做中國什麼學系的，原PO看到全名後才驚覺是「中國文學系」，並且她就是該科系畢業的，讓她哭笑不得，不禁詢問網友：「真的很多人不知道中文系的全名嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她男友讀的是高工的理工科系，大學自然讀科技大學。近日男友突然興奮地分享他發現了台大一個名字很酷的科系，似乎叫做中國什麼的學系，原PO一開始不以為意，畢竟男友本來就很崇拜台大生，可能覺得台大許多系都「很酷」，但當男友將手機放到她面前，原PO看到全名後才驚覺是「台大中國文學系」。

原PO表示，她本身就是「中文系」畢業，沒想到跟她在一起兩年半的男友居然不知道中文系的全名，事後還一起討論中文系和中國文學系名字上的邏輯差異，除了哭笑不得的情緒以外，也好奇真的是否很多人不知道中文系的全名。

此文一出，不少網友也表示「真的不知道」，「我也以為中文系就是中文系」、「我以前以為中文系就是全名」、「謝謝，同樣畢業四年現在才知道，我以為中文系是研究翻譯聲調，比較發音聲音類的那種，文學系是研究古籍的」。

也有網友分享容易搞不清楚全名的科系，「我之前也以為新聞系的全名就是新聞系」、「科技大學的機械系還不是沒有幾個人知道全名是機械工程技術系」、「這感覺我很能體會，我爸媽也是最近才知道社工系的全稱是社會工作」、「金融與合作經營學系，我都說成金融系或合經系」。

科系 大學生 台大 中文

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