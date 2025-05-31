大學校門多了一隻「阿嬤養的壁虎」 網一眼認出是虎科大

虎尾科技大學校門口的牆上日前多了一隻老虎造型的裝置藝術，在臉書社團引起討論，網友紛紛留言「壁虎」、「胖橘」、「阿嬤養的」，大喊可愛。雲林縣虎尾鎮地名與老虎並無關聯，但字面容易引人與老虎聯想，鎮公所近年以老虎為主題打造主題活動與公共空間，盼虎尾「虎」與日本熊本「熊」齊名。

臉書社團「台灣人最愛諧音梗」有網友拍照分享虎尾科技大學校門口的牆上多了一隻爬牆「虎」，被網友戲稱是「壁虎」、「胖橘」，因造型圓滾，許多網友都說是「阿嬤養的」，校長張信良證實，這是學校日前舉辦畢業典禮時，特別依據校名「虎尾」科技大學做的意象設計。

張信良說，「虎尾」這地名很容易與老虎聯想在一起，虎尾鎮上很多意象都與老虎有關，像是顏色、老虎身上的條紋，在鎮上的路燈都能看到，因此這次畢業典禮廠商才特別以老虎為意象設計，沒想到引起熱議，許多校友看到都說很有特色，但老虎意象是充氣玩偶，目前已經撤除，至於日後是否會在校門口打造老虎意象，會再評估。

在地文史工作者，雲林記憶Cool說書人李漢鵬指出，虎尾地名音譯自平埔族原住民語Favorlang，另有華武壠、費佛朗等不同的譯名，早期的台灣志書也有翻成「吼尾」的說法，到了清朝政府時代才漸漸統一為虎尾一詞，因為地名有「虎」字，近來地方便將「虎」的元素打造成小鎮意象。

虎尾鎮公所主秘劉璟泓表示，虎尾地名歲與老虎無關，但很容易從字面上與老虎聯想，加深民眾的記憶點，鎮公所近年以「虎」為核心的文化活動與視覺設計，展現虎尾鎮的在地特色與藝術創意，強化活動主題性及在地居民認同感。

虎尾鎮長林嘉弘表示，鎮公所將與雲林科技大學品牌共感研究中心，進行產官學跨域合作計畫，未來將針對虎尾意象設計、CIS(企業識別系統）、策展、行銷宣傳等面向，打造虎尾「虎」，盼與日本熊本「熊」齊名。 虎尾科技大學校門前牆上日前多了一隻爬牆「虎」再網路引起熱議。圖／翻攝自臉書 雲林縣虎尾鎮地名易與老虎聯想，鎮公所近年持續以虎為意象打造公共空間，圖為彩繪成「虎尾」的路燈。記者陳雅玲／攝影

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