東海大學攜手調查局簽資安備忘錄 開發AI驅動預測模型

生成式AI與網路攻擊日益頻繁，資通安全已經是為國家安全重要議題。東海大學為配合政府「資安即國安」政策，近日與法務部調查局台中市調查處簽署合作備忘錄，展開資安聯防與情資分享合作，也計畫開發AI驅動的情資分析與預測模型。

東海大學校長張國恩指出，資安問題已經延伸到國家治理與社會穩定層面，學術界在其中扮演重要角色。他強調，透過此次合作，東海將結合自身在資安領域的研究能量，發展實務導向的課程，讓學生能夠參與實戰訓練，同時協助國家強化資安防線，創造雙贏局面。

東海大學與台中市調查處5月21日簽約，中市調查處長張穎仁、東海大學副校長張嘉修與多位校內主管到場見證。張穎仁表示，「資安即國安」並非口號，是面對日益嚴峻的現實挑戰，資安防護不僅是單位責任，更需要整體社會合作，期盼此次合作共同建立跨界聯防機制，提升整體防禦能力。

東海大學圖資長楊朝棟指出，未來將與調查局合作開發AI驅動的資安情資分析與預測系統，應用人工智慧技術協助處理大量日誌與警報數據。透過機器學習與自然語言處理技術，可提升情資判讀與風險預測的準確性，強化應變效率，應對日益複雜的資安威脅。

東海大學表示，此次合作除了強化學校資安教育與實務上的能力，也讓學生更貼近業界需求，提升職場競爭力，未來將持續透過產官學合作模式，為國家培育更多資安專才，打造堅實的資安防護網，確保台灣在數位世界中的穩定與安全。

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