嘉南藥理大學USR團隊端午為高雄社區長輩辦健康DIY活動
端午連假首日，嘉南藥理大學USR計畫團隊今天到高雄市永安區保寧社區舉辦「艾草按摩搥DIY體驗」與「銀髮族功能性體適能檢測」活動，為社區長輩送上節慶祝福與實用健康服務，傳遞關懷實踐大學關懷社會責任。
學生以一對一教導長輩製作專屬艾草按摩搥，並指導簡易按摩技巧與保健功用。艾草被視為驅邪與養生植物，將傳統文化與健康應用結合，讓長輩動手製作提升參與感與成就感。
「銀髮族功能性體適能檢測」由學生協助長輩完成肌耐力、柔軟度、平衡與敏捷度等七項功能性體適能檢測，幫助長輩了解健康狀況，強化自我健康管理能力。
指導老師運管系林麗華表示，學生服務展現所學專業，也培養與長者互動溝通與應變能力。參與規畫的副教授林為森說，USR強調「做中學」，學生實作中應用專業，也藉此觀察與學習長輩實際需求，進而設計更貼近生活的健康促進策略。
首次參與的陳同學表示，能把課堂學到的知識實際運用在社區活動，是非常寶貴又有意義的經驗。原來幫助別人也是在深化自己學習，他收穫滿滿。
USR計畫主持人吳濟民教授指出，這不僅讓學生走進社區，更將專業融入生活場域，將持續整合跨系所與跨領域資源，讓學生運用所學服務社會，深化大學與社區連結，打造永續共好的地方發展願景。
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