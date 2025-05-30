台中秋紅谷黑天鵝家族興旺 2隻贈台北大學迎新生
台中市秋紅谷生態公園黑天鵝家族從最初的4隻增至15隻，市府推動贈養計畫，其中台北大學認養2隻，市府今天表示，校方近日南下迎接2隻黑天鵝展開新生活。
秋紅谷黑天鵝家族悠游湖中的畫面成為都市中最美的風景，由於黑天鵝家族穩定繁衍，從2年前進駐的4隻增加到15隻，為了讓黑天鵝有更寬敞的棲息空間，台中市政府推動贈養計畫，由台北市政府、東海大學及台北大學各認養2隻。
市府表示，台北大學在近期完成棲地整備後，飼育團隊於26日特地南下，迎接黑天鵝「鳶鳶」與「揚揚」，正式展開牠們在新環境中的新生活。
秋紅谷飼育員西瓜姊姊滿懷嫁女般的不捨與喜悅，親手將黑天鵝「鳶鳶」與「揚揚」託付給台北大學團隊，並細心叮嚀「天鵝喜歡吃空心菜和狼尾草，要多觀察牠們的作息和狀況喔！」話語間盡顯與黑天鵝的深厚情感。
西瓜姊姊不僅熟記每隻天鵝的個性與習性，更能徒手進行健康檢查與日常照護，展現出專業與愛心兼具的飼育精神。這份細緻呵護，也為北大團隊提供了寶貴的照顧經驗與實務傳承。
建設局表示，這次贈養行動不僅象徵跨城市的生態合作，更讓黑天鵝家族能在不同環境持續健康成長。除了「鳶鳶」與「揚揚」展開北上新生活，秋紅谷與豐樂雕塑公園仍有多隻黑天鵝自在悠游、優雅現身，展現台中生態環境的豐富與活力。
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