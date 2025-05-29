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聯合大學推「半導體產業學分學程」 與京元電子簽署產學合作備忘錄

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦參觀機台並聽取簡報。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦參觀機台並聽取簡報。圖／苗栗縣政府提供

國立聯合大學今天下午4點與半導體測試封裝大廠京元電子簽署產學合作備忘錄，將從114學年度起推出「半導體產業學分學程」，攜手培育更多兼具國際視野與實務能力的優秀人才，以因應全球半導體製程日益精密且封裝光學技術的迅速發展，加上桃竹苗大矽谷方案人才需求，希望聯大學分學程能拉近產、學的深度合作，引領產官學合作邁入新里程碑，創造多贏。

苗栗縣長鍾東錦到場見證並恭喜聯大和京元電能進一步深化合作關係，象徵苗栗的科技發展邁向新里程碑。鍾東錦說，非常樂見產學合作交流，這是一件很棒、很溫馨的事，有了京元電提供的精密機台和優化的教學資源，讓年輕人有更好的學習環境，有助培育更多優秀的半導體人才，可說為大矽谷方案注入一劑強心針。

合作備忘錄簽署儀式下午在聯大光電系演講廳舉行，聯大校長侯帝光與京元電董事長李金恭共同簽署，鍾東錦受邀擔任見證人。此次合作除學程規畫外，京元電也大力挹注教學資源，捐贈總價逾300萬元的先進測試設備與配套治具，另外加碼27.9萬元協助聯大優化教學空間與設備，落實產學資源共享，提升教學品質。

侯帝光表示，受贈機台和設備都已就定位，將來參與這項學分學程的學生都可運用；其實校方與京元電早有15年的合作關係，此次藉由合作備忘錄的簽署，可在良好基礎上持續深化，未來投入高科技產業，帶動苗栗地區繁榮發展，也契合鍾縣長打造觀光科技大縣的施政理念。

李金恭說，人才培育是半導體產業的一大軟實力，刻不容緩，希望這套總值300萬元的測試機組和27.9萬元的更新教學設備經費，能支持聯大培育兼具國際視野和即戰實力的優秀人才，產生很大的加分效果，以迎接半導體產業日益競爭的挑戰。

簽署儀式後，鍾東錦、李金恭由校長侯帝光陪同參觀半導體產業學分學程邏輯測試機等設備，聽取光電系主任許正治的演繹介紹，過程中，鍾東錦關切機台運作對水電的需求情形，並多方交流意見。

聯大指出，半導體產業學分學程將由聯大光電工程學系開設，課程設計強調實務導向與學術基礎並重，具備四大核心目標，包括奠定基礎知識、掌握前瞻技術、強化整體檢測觀及對接產業脈動等，課程涵蓋最先進的檢測設備操作與自動化工具，並同步關注產業最新發展趨勢。

苗栗縣長鍾東錦（中）參觀機台並交流意見。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（中）參觀機台並交流意見。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（前排左二）見證聯大與京元電簽署合作備忘錄，雙方從114學年度起合作推出「半導體產業學分學程」，攜手培育更多兼具國際視野與實務能力的優秀人才。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（前排左二）見證聯大與京元電簽署合作備忘錄，雙方從114學年度起合作推出「半導體產業學分學程」，攜手培育更多兼具國際視野與實務能力的優秀人才。圖／苗栗縣政府提供
國立聯合大學下午與半導體測試封裝大廠京元電子簽署產學合作備忘錄，將從114學年度起推出「半導體產業學分學程」，攜手培育更多兼具國際視野與實務能力的優秀人才。圖／京元電子提供
國立聯合大學下午與半導體測試封裝大廠京元電子簽署產學合作備忘錄，將從114學年度起推出「半導體產業學分學程」，攜手培育更多兼具國際視野與實務能力的優秀人才。圖／京元電子提供
苗栗縣長鍾東錦（中）見證聯大與京元電簽署合作備忘錄，雙方從114學年度起合作推出「半導體產業學分學程」，攜手培育更多兼具國際視野與實務能力的優秀人才。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦（中）見證聯大與京元電簽署合作備忘錄，雙方從114學年度起合作推出「半導體產業學分學程」，攜手培育更多兼具國際視野與實務能力的優秀人才。圖／苗栗縣政府提供
國立聯合大學今天下午與半導體測試封裝大廠京元電子簽署產學合作備忘錄，將從114學年度起推出「半導體產業學分學程」，攜手培育更多兼具國際視野與實務能力的優秀人才。圖／苗栗縣政府提供
國立聯合大學今天下午與半導體測試封裝大廠京元電子簽署產學合作備忘錄，將從114學年度起推出「半導體產業學分學程」，攜手培育更多兼具國際視野與實務能力的優秀人才。圖／苗栗縣政府提供

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