第三人生大學2千名額9月入學 最快年底年齡開放至30歲

台灣今年正式邁入超高齡社會，教育部今日宣布「第三人生大學試辦計畫」將於今年9月開始入學，提供55歲以上重返校園、進修學分學程的機會，首波共有38所大學參與、開設103個學程與123個班別，共2千多個名額。且最快今年底將年齡下修至年滿30歲即可參與，打造「全齡學習」的新藍圖。

教育部今天舉辦「我們的終身學習大事」記者會，邀請地方政府、社區大學、樂齡大學及部屬5間社教館所等代表說明3項新興終身教育措施，其中，第三人生大學將於今年9月開始入學，受到外界關注。

教育部終身司長梁學政指出，第三人生大學預計今年6月起開放報名，9月正式開學，採取小班制教學，每班約20人，此次學程由各大學系所開設，平均每學程包含4至6門課，完成後可獲教育部核發的學分學程證書。若學員累計修滿128學分，並符合所屬系所規定，更可取得正式學位。

梁學政表示，首波總招生名額約2千人，學員修課期間將擁有正式學生身分，享有跟一般學生相同的權益，像是使用學校圖書館、健身中心、游泳池等設施。梁學政表示，課程安排採高度彈性與實用導向，充分考量成人學習者的時間與地點需求，未來若反應熱烈將視情況增設班級。

中正大學副校長詹盛如表示，試辦計畫自今年1月起徵件，迴響相當熱烈，審查計畫由校務、高齡與學科領域三類專家進行審查，評估各大學課程規畫、資源配置與師資能量。5月下旬審查結果出爐，包括中正大學、中央大學、淡江大學等綜合大學、私立科技大學、空中大學等也都參與，目前各校正進入招生與課程安排階段。

根據教育部統計，此次課程設計涵蓋八大領域，以社會人文、健康樂齡、語言文化、科技創新、休閒旅遊及理財為主軸，其中又以社會服務、商業法律、醫療與社福課程最受關注。詹盛如指出，這反映出中高齡者學習動機的轉變，相較人生前半段以專業升學與職場技能為主，進入人生後半場後，更多人希望在健康、公益與生活美學中尋找新價值。

值得一提的是，第三人生大學不僅限於退休或中高齡者參與。梁學政表示，教育部最快今年底將下修參與年齡至30歲，讓「第三人生」成為所有成人的學習選項。無論是職涯轉換、興趣培養或第二專長發展，都能在當中找到空間，建立全齡學習的社會。

對於大學來說，在少子化趨勢之下，也能找到一片新藍海。梁學政進一步表示，今年台灣的出生人口僅13.4萬，未來大學招生人數將越來越少的問題，目前台灣55歲以上的人口有800多萬，因此，將資源轉向至成年人也是因應少子化的政策考量之一。 教育部終身司長梁學政指出，「第三人生大學」以「人生100素養」為核心，鼓勵民眾在人生不同階段重新定義學習、貢獻與自我實現。記者邱德祥／攝影

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