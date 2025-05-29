國高中都有教！大學才發現「這技能」超有價值 她因此被升官

大學除了科系必修外，還有許多額外的隱形學分或技能，是要靠自己去學習的。一名大學生分享自己大二後學到的一項很有價值的技能，可以幫助自己或他人更快速達到目標，還有人因此受到公司提拔。

一名大學生在Dcard分享，自己高中跟大一時寫信、傳簡訊的方式算沒禮貌，但當時覺得都有說謝謝您、老師好、不好意思之類的，便自以為沒問題，直到大二接研究助理後，見識到教授與他人應對的說話方式，才發現自己寫email多無禮無知，立刻改正，「文字中適度的禮儀，可以幫助你更快的達成目標（或是至少得到一定程度的幫助）」。

原PO也大方分享自己寫信用語，首先介紹自己的身分，內文寫明來信意圖，最後結尾祝福語，並建議可以將「願意／可以嗎」改成「有任何問題請不吝指教／有任何疑問歡迎回覆此郵件」；「希望可以收到您的回覆」改成「期待您的回信／再煩請您撥冗回信」；「這邊是參考文件」改成「敬附參考文件」。

許多人非常感謝原PO願意分享，覺得受用頗多，但也有人認為原PO的寫法太過客氣，主要還是要看信件往來的對象，「我教授屬於比較直接的人，討厭一堆冗文贅字。畢業答辯的時候也說禮貌就好、大大方方的，太客氣氣勢反而會輸人」、「公事上的往來為什麼是『不好意思打擾了』，拒絕矮化自己」。

其實書信往來的格式國高中都有教過，但學生時期用不太到，現在學生也習慣用Line等軟體，長大後寫email容易帶入未寫明身分、主旨、分段不清、資訊或語意不完整、不用標點符號、使用表情符號等壞習慣，有網友直言以前學的時候覺得不重要，長大才後悔，「以前國高中就學過怎麼寫email！還有英文版的⋯但那時候一直以為超級不重要，後來上大學後才發現好重要，後悔當初沒有好好學，到現在出社會發郵件之前都還是要先上網確認一下」、「國高中明明大家多少都有學過書信的寫法，但還是一堆人不會寫，只能說不上課的人比例還是很多」。

雖然現在通訊軟體多元便利，但寫信仍是社會常見的形式，email寫得好不只能留下好印象、較快獲得幫助，還可能因此升職，有網友留言分享家人經歷，「講個震驚的：我妹去台商大陸廠一年被公司提拔，其中一個理由就是其他資深員工不懂怎麼寫email只有她會…」。

商品推薦