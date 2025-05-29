MV展現畢業生挑戰精神 獲世鑫獎最佳原創和剪輯
世新大學第3屆「世鑫獎」得獎名單揭曉，廣電系學生黃靖傑執導和創作的「有問題請舉手」，展現畢業生勇於面對挑戰的精神，獲得最佳原創MV與最佳剪輯兩項大獎。
世新大學今天發布新聞稿指出，為鼓勵學生產製優秀畢業展演成果及影視作品，世新因而舉辦「世鑫獎」，今年邁入第3屆，共有417件作品報名，並選出44件入圍，最後3類共26件作品得獎。
世新校方表示，今年影視製作類競爭格外激烈，「有問題請舉手」由廣電系學生黃靖傑執導、剪輯與詞曲創作，獲「最佳原創MV」與「最佳剪輯」兩項大獎；「有問題請舉手」以青春搖滾結合經典旋律，展現畢業生勇於面對挑戰的精神，以流暢的剪輯手法獲得評審高度評價。
「最佳紀錄片」由廣電教師系教師李宜珊指導碩士班學生曾宇平創作的「imalalusu誰．名字．你」奪得，此作品以輕鬆真誠的方式探討原住民身分認同議題，細膩呈現主角心境與族群共感，溫暖動人。
堪稱世鑫獎最大獎的「最佳劇情片」，由廣電系碩士班陳詠荷執導的「冬日記憶迴游」獲得，作品以詩意與藝術性的手法描繪戀人分離與重聚的情感，展現導演對影像敘事的獨特詮釋。
世新大學校長陳清河感謝評審與師生的付出，並期許世鑫獎成為學生創作的舞台，延續世新在影視創作與教育上的卓越傳統。
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