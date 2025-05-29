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東吳大學推銀髮產業微學程 強化體驗服務

中央社／ 台北29日電

因應台灣邁入超高齡社會，東吳大學將於114學年開設銀髮產業微學程，整合跨域應用技術，創造被需求的銀髮體驗及服務，培養學生擁有業界實務技能。

東吳大學今天發布新聞稿指出，根據國發會113年發布的數據，估計台灣高齡人口占比將在2070年達到46.5%；因應台灣邁入超高齡社會，公部門將許多資源投入在醫療與照護領域，卻較少關注高齡化帶來的社會生活樣態變遷。

有鑑於髮產業的人才發展需求，東吳大學由大學社會責任實踐（USR）計畫「韌齡心北投生活圈」整合心理學、資料科學與商業管理的教學資源，將於114學年在理學院開設「銀髮產業跨域創新與設計」微學程，培養學生對銀髮市場的跨域力與創新力。

銀髮產業跨域創新與設計微學程的USR計畫主持人、東吳大學心理系教授汪曼穎表示，超高齡社會需要多元社會資源投入，USR計畫結合大學師生專業，協助50歲以上族群掌握身心健康自主性，但過程中也發現大學生普遍對銀髮族有著不精準的刻版印象。

為幫助學生認識銀髮產業的發展，東吳大學舉行銀髮創新微學程說明會，同時舉辦銀髮產業講座，邀請銀髮電商「樂齡網」創辦人張慶光演講，張慶光分享銀髮商機可分為初老、中老、老老、終老等4階段。

張慶光舉例，初老階段的「不老」商機集中健康促進產業，如旅遊、健檢、運動設備、餐點等；中老階段的「忘老」商機包括餐飲、居家服務、運動休閒、成長學習等，潛在市場更大；老老階段的「安老」商機聚焦醫療照護，如居家護理、長照、安養護等；終老商機則如殯葬業。

張慶光提到，一般人認為年長者的服務與需求，多集中在「安老」服務，這個刻板印象需要改變，年長者不會只需要長照，健康管理與參與社會的能力培養也是重要目標；他也鼓勵學生關注高齡議題，思考理解需求差異，發揮創意與價值，翻轉銀髮產業的未來，實現青銀共榮。

東吳大學指出，銀髮產業微學程希望幫助學生認識銀髮產業，並演練如何整合跨域的應用技術，創造被需求的銀髮體驗及服務，為學生在高齡社會中扮演關鍵創新角色預作準備。

長照 東吳大學

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