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名人高喊「名校不重要」！莎莉夫人道真相：沒說出口的才是成功關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
台大畢業典禮禮成後，畢業生歡呼。記者林俊良攝影／報系資料照
台大畢業典禮禮成後，畢業生歡呼。記者林俊良攝影／報系資料照

名校學歷真的不重要嗎？日前台灣大哥大總經理林之晨台大畢業典禮致詞，告訴學弟妹自己年輕時忙著創業，大一兩科零分，6年才從台大畢業，因為「越級打怪」快速成長，林之晨期勉畢業生勇於嘗試「沒有奇蹟只有累積」。

作家莎莉夫人在臉書分享故事，卻有不同見解。她認為林之晨的成功路，其實是先有奇蹟，生對了家庭，再加上父母栽培及自己的努力，才累積成現在的他。

莎莉夫人說，林之晨如今事業有成，但「當初他創辦AppWorks時，創業資金是怎麼來的？他是怎麼募資的？」如果不是有位當過衛生署長的老爸林芳郁，會有人相信並投資一個30多歲的年輕人創業嗎？

林之晨的祖父、父親、母親都行醫，醫生世家累積的名望、人脈、金錢，一般家庭孩子無法望其項背。莎莉夫人說，林之晨募資，想到金控公司簡報，就成功見到大老闆，換成一般人，可能連簡報機會都沒有，更別提募資。

台灣大哥大總經理林之晨出席台大畢業典禮擔任演說貴賓，自曝當年花了6年才完成大學學業。記者林俊良攝影／報系資料照
台灣大哥大總經理林之晨出席台大畢業典禮擔任演說貴賓，自曝當年花了6年才完成大學學業。記者林俊良攝影／報系資料照

莎莉夫人也說，教育部次長葉丙成也曾說「名校一點也不重要」，但他是密西根大學電機暨計算機科學系博士，父親葉勝年也是大學教授。莎莉夫人質疑，這些高學歷、受益名校加持，又受到父祖輩托舉的人，對外高喊著「成績不重要、讀書不重要…不覺得哪裡怪怪的嗎？」

莎莉夫人說，這就像有著「盛世美顏」的人，告訴別人「外貌，一點也不重要」，但卻沒有說明美貌帶來的人生紅利。如果不重要，為何大家要擠台大窄門？如果不重要，為何公司人資又特別看重求職者的名校學歷呢？

莎莉夫人坦言，學經歷是一般家庭出生的人，用來打開就業機會的鑰匙，也是翻轉階級的利器。那些說名校學歷「不重要」的人，並不需要鑰匙打開機會之門，因為他們早已生在門內。她建議，一般人要認清自己的處境、知道自己是誰、盤點手上有的資源，「成功人士的經驗分享，聽聽就好。」她更特別標記#因為他們沒說出口的重點 才是成功關鍵。

◎本文內容已獲 莎莉夫人 授權，未經同意禁止取用轉載。

葉丙成 畢業典禮 林之晨 台大

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