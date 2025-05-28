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高雄長庚和中山大學攜手合作 建置解剖及手術模擬創新中心

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山大學攜手高雄長庚首設解剖及手術模擬創新中心，左起天成圓滿實業公司董事長顏德和、高雄醫學大學校長余明隆、中山大學校長李志鵬、富林塑膠有限公司董事長王源林、高雄長庚紀念醫院院長王植熙。記者郭韋綺／攝影
中山大學攜手高雄長庚首設解剖及手術模擬創新中心，左起天成圓滿實業公司董事長顏德和、高雄醫學大學校長余明隆、中山大學校長李志鵬、富林塑膠有限公司董事長王源林、高雄長庚紀念醫院院長王植熙。記者郭韋綺／攝影

高雄長庚紀念醫院與「竹梅源中山大學合作建置「竹梅源解剖及手術模擬創新中心」今揭牌啟用，該處中心由長庚提供場地、中山勸募大體老師、殯葬業者捐贈寶塔及企業家捐款共同促成，做為學士後醫系及相關系所學生解剖醫學及臨床技能學習場域。

中山大學校長李志鵬表示，解剖中心獲得富林塑膠有限公司董事長王源林捐資3000萬元，並以旗下基金會的竹梅源文藝獎命名，用於中心室內裝修和新購設備，為醫學教育與臨床培訓提供即關鍵支持，另外，天成圓滿實業公司董事長顏德和感佩大體老師無私奉獻，捐贈寶塔及安置大體老師的身後事宜。

高雄長庚院長王植熙指出，解剖中心設置在往生室，也會安排勸募大體老師安放在此，學生可透過解剖實驗課程，結合臨床手術技能，融入情境操作、訓練，幫助學生累積實戰經驗，深化基礎知識培養臨床能力，進而培養相對應醫療專業人才。

解剖中心配備業界最高規格空調設備與抽氣系統，全年維持負壓抽氣，再搭配前年無休監控系統，以及達成零污染、安全與舒適的學習空間，使未來的醫學人才得在最佳安全環境下精進學習。

此外更配備嶄新的解剖教學設備，包括LED手術燈搭配4K無線攝影機，數位教學突破傳統限制，讓學生及專業醫師能夠從不同角度清楚觀察解剖與手術過程，遠端學習也不受時間與空間的限制。

中山醫學院長陳彥旭則說，預計每學年將為學士後醫學系23位學生提供完整且系統化大體解剖訓練課程，協助學生奠定解剖學基礎，提升整體專業素養，未來中心亦將擴展功能至臨床醫師進修與手術模擬訓練，成為長庚與中山培育醫療人才基地，為台灣醫學教育注入持續成長動能。

中山大學攜手高雄長庚首設解剖及手術模擬創新中心。記者郭韋綺／攝影
中山大學攜手高雄長庚首設解剖及手術模擬創新中心。記者郭韋綺／攝影

長庚 醫學院 手術

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