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洗腎人口逼近10萬！中興大學育成團隊研發低蛋白「五春米」
台灣有「洗腎王國」之稱，因腎臟病患者數量龐大，約有10萬人需洗腎。中興大學育成團隊「腎食堂」為此研發五春米，今在中興大學實習商店發表五春米經專利低蛋白栽培技術栽培，使蛋白質含量下降，但保有營養與熱量，讓腎臟病友不再因低蛋白飲食困擾。
「腎食堂」創辦人黃明發指出，台灣已在2025年正式邁入「超高齡社會」， 65歲以上人口將超過總人口的2成，隨著年齡增長帶來的慢性病風險增加，其中，台灣腎臟病患者數量龐大，約有10萬人需洗腎，腎友必須低蛋白飲食，但市面上低蛋白商品難以購買，造成腎友飲食上困擾。
黃明發表示，「腎食堂」與青農合作開發五春米，五春米採用台灣越光米品種，不僅在粒型、香氣與黏彈性優於一般白米，並經過專利低蛋白栽培技術栽培，使蛋白質含量自然下降，蛋白質僅有一般白米的一半，但保有營養與熱量。
黃明發強調，研發五春米目的就是希望每個人，不論是否已有慢性病，都能輕鬆吃到更適合自己的主食，目前在中興大學實習商店及元氣腎食堂網站都可買到。
中興大學副校長陳全木表示，很高興見證五春米兼具研發精神與市場實踐力的案例，也期待未來有更多精準營養的創新。
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