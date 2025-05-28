防止毒害青少年...中正大學辦研討會 鄭銘謙：每年編龐大防制基金
中正大學犯罪研究中心與犯罪防治學系暨研究所今起為期2天舉辦青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會，在國際會議廳舉辦專題演講，邀請知名犯罪學者演講，發表14篇毒品、詐騙與組織犯罪防治研究報告，並參訪中正大學防制藥物濫用教育中心，吸引逾百人參與。
台灣高等檢察署檢察長張斗輝率先開場，以台灣緝獲毒品之情勢分析與對策為題演講，接續教育部主秘林伯樵、法務部常務次長黃謀信分別以教育部推動防制學生藥物濫用工作-校園防制濫用藥物現況與作為、大麻之國際趨勢、危害與對策為題演講。
法務部長鄭銘謙說，司法院統計近10年青少年觸犯刑事案件比例，以毒品犯罪居多，法務部每年編列龐大毒品防制基金，推動科學實證毒品犯處遇模式計畫，提供少矯學生戒癮醫療諮詢，另發現青少年涉詐欺比例2020年起明顯上升，也協助少矯學生穩定就業，減少因經濟困難再去接觸詐欺犯罪。
教育部主秘林伯樵說，兒少是國家未來發展主力，感謝法務部支持毒品防制基金，今年已補助118所偏鄉、離島及原民地區學校，嘉惠逾5千名學生，透過課外多元活動，降低學生涉毒風險，未來會攜手行政院、法務部、衛福部推動無毒家園、親子探索營等反毒宣導活動。
法務部長鄭銘謙、教育部主秘林伯樵、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、刑事局副局長林故廷、教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩、中華民國犯罪矯正協會理事長曾國展、財團法人九華山地藏庵黃俊森、中華民國犯罪學學會理事長李修安、社團法人台灣共善促進協會理事長陳尚仁、國教行動聯盟理事長王瀚陽、中華民國兒童健康聯盟理事長林志嘉等人參加。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳
▪ 典禮上沒播…台大畢業歌「上台大便」官方MV曝光 網驚豔：太有質感
▪ 專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
▪ 快來對解答！114年國中教育會考 5科完整試題與解答一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言