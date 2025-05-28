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防止毒害青少年...中正大學辦研討會 鄭銘謙：每年編龐大防制基金

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
中正大學今天舉辦青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會，校長蔡少正在會前致詞。記者黃于凡／攝影
中正大學今天舉辦青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會，校長蔡少正在會前致詞。記者黃于凡／攝影

中正大學犯罪研究中心與犯罪防治學系暨研究所今起為期2天舉辦青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會，在國際會議廳舉辦專題演講，邀請知名犯罪學者演講，發表14篇毒品、詐騙與組織犯罪防治研究報告，並參訪中正大學防制藥物濫用教育中心，吸引逾百人參與。

台灣高等檢察署檢察長張斗輝率先開場，以台灣緝獲毒品之情勢分析與對策為題演講，接續教育部主秘林伯樵、法務部常務次長黃謀信分別以教育部推動防制學生藥物濫用工作-校園防制濫用藥物現況與作為、大麻之國際趨勢、危害與對策為題演講。

法務部長鄭銘謙說，司法院統計近10年青少年觸犯刑事案件比例，以毒品犯罪居多，法務部每年編列龐大毒品防制基金，推動科學實證毒品犯處遇模式計畫，提供少矯學生戒癮醫療諮詢，另發現青少年涉詐欺比例2020年起明顯上升，也協助少矯學生穩定就業，減少因經濟困難再去接觸詐欺犯罪。

教育部主秘林伯樵說，兒少是國家未來發展主力，感謝法務部支持毒品防制基金，今年已補助118所偏鄉、離島及原民地區學校，嘉惠逾5千名學生，透過課外多元活動，降低學生涉毒風險，未來會攜手行政院、法務部、衛福部推動無毒家園、親子探索營等反毒宣導活動。

法務部長鄭銘謙、教育部主秘林伯樵、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、刑事局副局長林故廷、教育部學生事務及特殊教育司副司長許嘉倩、中華民國犯罪矯正協會理事長曾國展、財團法人九華山地藏庵黃俊森、中華民國犯罪學學會理事長李修安、社團法人台灣共善促進協會理事長陳尚仁、國教行動聯盟理事長王瀚陽、中華民國兒童健康聯盟理事長林志嘉等人參加。

教育部主任秘書林伯樵今天到中正大學參加青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會。記者黃于凡／攝影
教育部主任秘書林伯樵今天到中正大學參加青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會。記者黃于凡／攝影
中正大學今起2天舉辦青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會，邀請知名犯罪學者演講，發表毒品、詐騙與組織犯罪防治研究報告。記者黃于凡／攝影
中正大學今起2天舉辦青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會，邀請知名犯罪學者演講，發表毒品、詐騙與組織犯罪防治研究報告。記者黃于凡／攝影
中正大學犯罪研究中心與犯罪防治學系今起2天舉辦青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會，吸引逾百人參加。記者黃于凡／攝影
中正大學犯罪研究中心與犯罪防治學系今起2天舉辦青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會，吸引逾百人參加。記者黃于凡／攝影
中正大學犯罪研究中心與犯罪防治學系今起2天舉辦青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會，吸引逾百人參加。記者黃于凡／攝影
中正大學犯罪研究中心與犯罪防治學系今起2天舉辦青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會，吸引逾百人參加。記者黃于凡／攝影
法務部長鄭銘謙今天到中正大學參加青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會。記者黃于凡／攝影
法務部長鄭銘謙今天到中正大學參加青少年藥物濫用預防與犯罪防治國際研討會。記者黃于凡／攝影

法務部 毒品 教育部

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