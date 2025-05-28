生活費6000元夠嗎？女大生喊只能「苟活」 內行曝學餐更便宜時段

大學時期的生活費至少要多少才夠用呢？一名女大生發文，稱她一直以來一個月的生活費僅有「6000元」，在高雄念書每天吃超商，如果出去吃好吃的根本不夠，要顧學業更沒時間打工，跟媽媽要過錢，媽媽卻表示已經「給過了」，讓她感到很愧疚，對此詢問網友們的意見。

一名網友在Dcard發文，表示她本身是新北人，來到高雄讀大學，從大一到大三一個月生活費都是6000元，幾乎天天吃便利商店才能「苟活」，如果要騎車去吃好吃的東西，根本不夠花。原PO本身有在記帳，一個月的餐費大約9000，超過的費用會用獎學金補，由於要顧課業，也很難跑到市區打工。

原PO表示，她嘗試跟媽媽要更多的生活費，但媽媽只回應：「之前不是給過妳錢？為何又要？」讓原PO感到十分愧疚和失望。雖然媽媽常說在高雄要吃健康一點，但僅有6000元根本不可能做到，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友也感嘆6000元真的太少了，「南部的話我覺得至少還是要有10000，不然其他生活用品支出那些怎麼可能夠」、「6000真的太少了，還是建議少少的也好，加減接一點打工」、「6000是真的很緊，純吃飯的話擠一擠還是可以勉強度日」、「6000換算下來一天餐費只有200，如果真的想吃好一點的話，那就出去打工吧」、「可以打工啊，接家教一個月也有兩萬多」。

也有網友透露省錢的方法，「學校自助餐都快收的時候買比較便宜，晚上煮咖哩或義大利麵隔天早上或中午還可以吃，想要花少建議一天自己煮一餐」、「平時都是學餐或小吃店，40塊的燒肉飯，25塊的肉燥飯，50元滷味等等」。

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