生活費6000元夠嗎？女大生喊只能「苟活」 內行曝學餐更便宜時段
大學時期的生活費至少要多少才夠用呢？一名女大生發文，稱她一直以來一個月的生活費僅有「6000元」，在高雄念書每天吃超商，如果出去吃好吃的根本不夠，要顧學業更沒時間打工，跟媽媽要過錢，媽媽卻表示已經「給過了」，讓她感到很愧疚，對此詢問網友們的意見。
一名網友在Dcard發文，表示她本身是新北人，來到高雄讀大學，從大一到大三一個月生活費都是6000元，幾乎天天吃便利商店才能「苟活」，如果要騎車去吃好吃的東西，根本不夠花。原PO本身有在記帳，一個月的餐費大約9000，超過的費用會用獎學金補，由於要顧課業，也很難跑到市區打工。
原PO表示，她嘗試跟媽媽要更多的生活費，但媽媽只回應：「之前不是給過妳錢？為何又要？」讓原PO感到十分愧疚和失望。雖然媽媽常說在高雄要吃健康一點，但僅有6000元根本不可能做到，對此詢問網友們的意見。
此文一出，不少網友也感嘆6000元真的太少了，「南部的話我覺得至少還是要有10000，不然其他生活用品支出那些怎麼可能夠」、「6000真的太少了，還是建議少少的也好，加減接一點打工」、「6000是真的很緊，純吃飯的話擠一擠還是可以勉強度日」、「6000換算下來一天餐費只有200，如果真的想吃好一點的話，那就出去打工吧」、「可以打工啊，接家教一個月也有兩萬多」。
也有網友透露省錢的方法，「學校自助餐都快收的時候買比較便宜，晚上煮咖哩或義大利麵隔天早上或中午還可以吃，想要花少建議一天自己煮一餐」、「平時都是學餐或小吃店，40塊的燒肉飯，25塊的肉燥飯，50元滷味等等」。
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳
▪ 典禮上沒播…台大畢業歌「上台大便」官方MV曝光 網驚豔：太有質感
▪ 專心學習？她好奇「考上頂大方法」釣出一票學霸 台大生曝身邊4種人
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
▪ 快來對解答！114年國中教育會考 5科完整試題與解答一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言