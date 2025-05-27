免費免註冊 清大首創大學公益電子書平台

商業的電子書平台如雨後春筍，但有些從未正式出版或絕版的珍貴書籍，卻難在其中尋得。國立清華大學圖書館宣布首創大學公益數位閱讀平台「數位典藏與開放閱讀館」，包括研究心得、自然紀錄、文史資料等知識結晶。所有內容都免費開放，且不需要註冊即可線上閱覽。

清華大學圖書館長林登松表示，如手寫筆記、網路貼文、或地方出版的小冊子等原創資料，往往還沒被看見就隨時間消失，這些內容難能可貴，只是缺少一個妥善保存的地方。基於這樣的發現，清大啟動「數位典藏與開放閱讀館」計畫，專門收錄珍貴但難以取得的資料，包括未出版、已絕版或作者特別授權開放的內容，讓這些知識能被更多人看見和運用。

林登松以神農獎得主蔡燦玉與朱國棟、侯進益合著的「佳信山茶花」為例，該書詳細記錄台灣850多種山茶花的歷史與品種，長年在園藝界流傳，卻難以在圖書館系統中查閱。如今透過平台重新上架，也讓更多人知道原來新竹香山茶花產量占全台7成，栽種技術獨步全國。

林登松表示，這個平台在性質與內容上都與商業電子書不同，目的是讓少見但具價值的內容能安心保存、穩定流通分享。平台強調「永久典藏、保障授權、免費開放」三大理念，讀者不需註冊即可線上瀏覽，所有作品皆經作者授權，圖書不作商業使用，創作者仍保有著作權。

「數位典藏與開放閱讀館」目前已典藏作品涵蓋教育、科普、藝術與地方文史等領域。例如清華大學前校長劉炯朗的「20不惑」、「一次看懂自然科學」等16部著作，以及醫師蔡克信個人出版、被音樂發燒友視為指標性作品的「調音秘笈」，都透過平台與讀者重新相遇，延續知識價值。

平台特設「清華專區」，將典藏教職員生與校友的講義、札記、文集等作品，補充校史資料，也見證清華文化脈動。像是國際學生志工團成果集、沈君山校長紀念集等都正在上架中。平台也將收錄中華郵政、中油等機構出版品，讓過去僅限內部流通的知識資源能被廣泛閱讀與引用。

清大經濟系榮譽退休教授賴建誠的史學著作「布勞代爾的史學解析」、「年鑑學派管窺」，在絕版多年後也透過這個平台重新與讀者見面。他形容這個平台就像「文字版的YouTube」，不僅讓絕版書重新流通，也有助知識代代相傳。賴建誠鼓勵大家踴躍參與，讓知識「一傳十、十傳百」的效應擴散開來，普惠大眾。

台聯大系統總校長、也是清大前校長陳力俊在啟用典禮上表示，這個平台讓原本零散、不易取得內容的優質電子書，經過合法授權免費開放，促成好書能重新進入公共視野，成為社會共享的資產，是一大創新與突破，也具體實踐了清華的公益精神。

清大指出，圖書館正進行全民徵件，歡迎各界踴躍提供作品典藏與授權。作品形式不限，包括回憶錄、散文隨筆、詩集、攝影圖書、教學講義、研究筆記、家族紀錄、自費出版品、地方誌、手稿草圖或機關出版物等。只要是原創內容，或雖曾出版但作者願意授權開放線上閱讀，都可提出申請。 清華大學圖書館宣布啟用大學公益電子書平台「數位典藏與開放閱讀館」。圖／清大提供

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