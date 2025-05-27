輔大學費續不調整連17年凍漲 新打造AI永續課程
輔仁大學今天指出，為減輕學生與家長負擔，董事會26日決議114學年度大學日間部學費不做調整，這是輔大連續第17年學費凍漲，另新學期將推出AI（人工智慧）永續課程。
輔大發布新聞稿表示，教育部日前宣布114學年度學雜費平均調幅為0.7%，輔仁大學董事會26日決議學費凍漲後，雖會面臨財務壓力，但透過開源節流、導入外部資源及優化效率等措施，仍能穩健面對財務挑戰。
輔大指出，8年前成立附設醫院提供師生教學、研究與健康的保障，學校每年自籌超過新台幣1億元獎助學金，積極協助經濟弱勢學生，確保其安心就學。
輔大表示，除了學費不漲，也將於114學年度推出「永續素養」跨域課程，為新生準備另一項重量級利多，讓學生未來有機會取得國際級永續發展相關證照。
新聞稿中，輔大校長藍易振指出，新推出的「永續素養」課程涵蓋ISO（國際標準化組織）認證的碳盤查、氣候變遷、環境永續等關鍵議題，並結合AI（人工智慧）技術提升學習效能，為學生打造未來職場不可或缺的核心競爭力。
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