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高餐大校長遴選爆假學歷爭議 副校長李一民批：抹黑造謠

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄餐旅大學校長遴選再度爆發爭議，候選人之一、副校長李一民今天遭爆料博士學位不實。圖／讀者提供
高雄餐旅大學校長遴選再度爆發爭議，候選人之一、副校長李一民今天遭爆料博士學位不實。圖／讀者提供

高雄餐旅大學校長遴選再度爆發爭議，候選人之一、現任副校長李一民今天遭「鏡週刊」爆料博士學位不實。對此，李一民強調，博士學位絕無造假；校方也強硬回應，遴選公開透明。事件曝光，掀起高餐大內部議論，有人嘆，每次校長遴選殺到「刀刀見骨」，投票前一天都有爆料打擊對手，但後來還給被指控者清白，已經為時已晚。

李一民稍早發出聲明，「大家所看到的週刊爆料，又是為了選舉所造作的抹黑及造謠」，強調學歷絕無造假，並附上學歷影本，直指校內有某小集團每到校長選舉，就用同樣抹黑造謠手法，干擾選務推動及師生判斷，由於每次都奏效，使得他們一再故技重施，以低劣卑鄙手法誣陷候選人。

李一民表示，週刊以博士學位屬性混淆視聽，企圖營造本人是假博士的假象，令人遺憾，呼籲所有參選人及助選人勿再散播黑函、謠言，還給學校乾淨、清白的空間。

高餐大也聲明，第五屆校長遴選過程，全程公開透明，票選出21位公正人士組成遴選委員會，3位候選人的學歷認證皆由委員會開會決議，相關會議記錄及過程皆放在本校官網「第五屆校長遴選專區」，非委員會一員，無權置喙，本校校長亦然。

高餐大第5任校長遴選作業於今、明兩天展開，副校長李一民卻遭爆英國培斯禮大學餐旅博士學歷造假，引發爭議。

根據週刊報導，爆料人舉證「蘇格蘭先驅報」所刊載授予學位名單揭露，李一民是工學博士，與李自稱是該大學品質中心系所餐旅管理組並不符，批他以不實學歷誆騙了近30年，校方知情下，遴選委員會才做出決議免附國外學歷證明，有護航之嫌。據週刊事後調查，培斯禮大學後與漢密爾頓貝爾學院合併為西蘇格蘭大學，才出現餐旅相關系所。

李一民駁斥，由週刊所提供蘇格蘭先驅報畢業名單，恰可證明本人確實有英國該校的博士學位，至於學位屬性，畢業證書已註明論文「A SERVICE QUALITY PERFORNANCE EVALUATION FOR HOTEL SERVICE」，可資證明，強調博士論文與餐旅相關。

學界人士則說，「免附國外學歷驗證」遴委會做這決定符合常理，因為在進入學校時，已驗證過國外學歷，各大學展開校長遴選時，未必會再對已擁有教師證的候選人要求國外學歷認證，申請教師證時需用國外學歷申請教師資格，早已認證過。

高餐大校長強硬回應遴選公開透明。記者郭韋綺／翻攝
高餐大校長強硬回應遴選公開透明。記者郭韋綺／翻攝
高餐大副校長李一民發聲明駁斥抹黑造謠。記者郭韋綺／翻攝
高餐大副校長李一民發聲明駁斥抹黑造謠。記者郭韋綺／翻攝
高餐大副校長李一民提出博士學位影本，證明博士學位不假。記者郭韋綺／翻攝
高餐大副校長李一民提出博士學位影本，證明博士學位不假。記者郭韋綺／翻攝

蘇格蘭 畢業證書 校長遴選

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