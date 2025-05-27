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台大推3門數理預備課程 通過測驗評量還能折抵學分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大今年再度推出「大學數理預備課程試辦計畫」，提供微積分、普通物理學與普通化學3門線上預備課程。本報資料照片
台大今年再度推出「大學數理預備課程試辦計畫」，提供微積分、普通物理學與普通化學3門線上預備課程。本報資料照片

暑假將至，國立台灣大學表示，今年再度推出「大學數理預備課程試辦計畫（NTU Pre-U Program for Math and Science）」，提供「微積分」、「普通物理學」與「普通化學」3門線上預備課程，鼓勵準大學生線上自學，協助穩固數理基礎知識、對接大學課程。

NTU Pre-U課程今年邁入第三年，採用台大開發的NTU COOL數位學習平台，全程進行非同步線上教學。台大表示，此修課對象不限台大學生，對STEM跨領域有興趣的高中生及大學生都能自主彈性學習。

台大指出，課程內容設計以4大核心為主軸，包括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化，以及專業英文閱讀能力的養成，透過系統化、循序漸進的教學架構，引導學生不僅「學會」，更能「學懂」。

預備課程線上報名繳費期限自6月3日（二）起至7月22日（二）止，低收及中低收入戶學生享有報名費補助。線上修課時間自6月10日（二）至8月15日（五），學生可依自身進度安排學習時間、節奏。

此外，為檢視學習成效，台大也指出，將於8月23日（六）於台大辦理實體的學習評量測驗。修習預備課程且通過學習評量測驗者，可取得電子版修課合格證明；台大學生完課且通過學習評量測驗者，除可取得修課合格證明外，亦可獲得各科各1學分。

準大學生及有興趣修讀的學生，於5月底起至「大學數理預備課程試辦計畫」官方網站（了解課程詳情與報名方式。

大學生 台大

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