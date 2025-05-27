醫療永續與智慧轉型新趨勢 300名產官學專家弘光科大探討

弘光科技大學健康事業管理系、玉山醫務暨健康管理學會、光田綜合醫院與張錦文基金會日前舉辦「2025醫療及健康產業永續經營與創新管理研討會」，300多位醫療、學術及產業界人士參加，研討會以「永續經營與創新管理」為主題，聚焦人工智慧（AI）、環境社會治理（ESG）、大數據分析等應用與挑戰。

玉山醫務暨健康管理學會理事長吳文祥、光田綜合醫院董事長王乃弘與弘光科技大學校長蘇弘毅致詞時，肯定研討會對推動醫療永續與創新管理的貢獻。會中共發表約250篇論文，涵蓋智慧醫療、長期照護、健康促進、醫療品質與資訊等多元主題，展現台灣醫管界強大的研究能量與實務創新。

主辦單位所安排三場專題演講，光田綜合醫院資訊部部長林政杰以「醫院數位轉型：從資訊化到人工智慧實踐之路」為題，探討AI從輔助工具進化為醫療決策核心的應用實例；台中榮總骨科部主任兼智慧醫療委員會執行長陳昆輝分享「智慧醫療之創新與永續—台中榮總經驗」，展現臨床應用與跨部門整合成果；台灣醫療產業管理發展學會秘書長黃琡雅主講「醫院永續運營暨ESG解方」，提出醫療機構落實永續治理的策略建議。

弘光科大健管系系主任陳亮汝表示，三場專題演講深入剖析智慧醫療與ESG發展趨勢，與會者皆反應受惠良多。全系師生通力合作等辦研討會，從場地規劃到接待安排皆展現高度專業，來自嘉義醫院碩在職專班的12名學生也北上支援接待，展現好學精神及高度服務熱忱。

碩士班學生駱家傑指出，能在現場發表研究成果並與全台學者交流，是難得經驗，尤其對AI與健康促進領域的討論啟發甚多。碩在職專班學員羅宜姍分享，參與此類學術活動能結合理論與實務，深化在智慧醫療與ESG議題上的理解與反思。

陳亮汝表示，隨著AI與大數據迅速發展，醫療產業面臨轉型契機；會中多篇論文聚焦智慧醫療應用，如病患預測、決策支援系統與流程優化，展現台灣在該領域的實力。針對ESG導入醫院治理亦為焦點之一，呼應全球永續發展趨勢。 「2025醫療及健康產業永續經營與創新管理研討會」共發表約250篇論文。圖／弘光科大提供 「2025醫療及健康產業永續經營與創新管理研討會」吸引來自全台超過300位醫療、學術及產業界人士參與。圖／弘光科大提供

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