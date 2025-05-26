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中山大學：夜市空污滲透鄰居恐傷兒童肺 政府攤商攜手防治

中央社／ 台北26日綜合報導

國立中山大學今天公布跨校合作研究指出，夜市產生的空氣污染物，不僅會滲透至家庭環境甚至影響兒童肺功能。新北、桃園、台中及高雄市都有輔導機制，夜市管委會也配合防制油煙。

中山大學研究團隊運用多項空氣品質參數指標綜合分析顯示，夜市營業日在鄰近家庭室內的細懸浮微粒PM1與PM2.5濃度顯著高於休市日，反映出夜市烹飪與燃燒活動對空氣品質具有直接影響。研究結果顯示，夜市活動釋出的空氣污染物已進入室內環境，並可能對兒童呼吸系統發展造成負面影響。

新北市針對餐飲空污管制採多管齊下的源頭管理，持續輔導夜市攤商設置油煙防制設備，根據環保局的統計，汐止、樹林興仁、中和興南、永和樂華等夜市，油煙防制設備設置率已達100%，南雅夜市跟三和夜市設置率7成以上，新莊夜市、蘆洲夜市設置率5成以上。

樂華夜市自治會會長許承煬表示，早期，居民要求夜市不要有油煙，自治會就輔導攤商裝設靜電式油煙淨化器，進而成為新北市第一個環保夜市，就連路人抽菸，也加以勸導。

新北市鶯歌區南雅夜市自治會主委鄭文堂告訴中央社記者，去年7月起夜市攤商陸續配合市府規定改善，裝設油煙處理設備。

桃園市政府環保局長顏己喨告訴中央社記者，針對餐飲油煙管制，除陳情稽查，也主動針對餐飲業巡查輔導並提出改善建議，預計今年輔導500家餐飲業，包括集氣管道及處理設備建議、排放口改道等，並要求餐飲業者落實操作、維護及紀錄，以減少民眾陳情，維護空品。

中壢觀光夜市管理委員會主委鄒年炳表示，中壢夜市共有400餘攤，其中飲食類攤位約佔半數，目前均有設置靜電式油煙淨化器及相關設備，對於新加入的攤商也會要求裝設，將對環境的影響降到最低。

台中市政府環保局長陳宏益接受記者電話訪問時表示，夜市商圈大多屬餐飲油煙，有試辦空污改善補助計畫，因排放規模較小，以鼓勵改善為主。因夜市大多鄰近住宅區，不定期會派員安裝感測器稽查，針對嚴重違規的業者開罰。

台中市逢甲商店街管理委員會主委王朝藝告訴中央社記者，商圈鄰近學校與住宅區，鄰居對油煙味道都很敏感，若業者未處理空污都會被檢舉。管委會都會要求新進廠商要做好空污改善，並定期稽查與輔導，避免影響學生與住家。

高雄市政府環保局表示，透過與夜市管委會合作輔導攤商裝設油煙防制設備，並針對民眾陳情或夜市周邊微型感測器異常高值的熱區加強稽查，若查獲攤商有散布油煙或異味污染物等情形，可依違反空污法裁處新台幣1200元至10萬元以下罰鍰。

高雄市六合國際觀光夜市發展促進會理事長莊惠民表示，目前六合夜市約有近180攤，其中油炸與熱炒類攤販大多都有裝油煙處理設備，避免違規與影響環境，且政府有補助費用，增加裝設意願，但六合夜市多為流動式攤販，有部分商家考量設備重量等因素而尚未裝設，未來會持續輔導。

攤商 六合夜市

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