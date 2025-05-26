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高雄大學攜手企業循環應用廢膠帶 製成抗靜電鞋大底

中央社／ 高雄26日電

高雄大學攜手民間企業升級廢膠帶回收利用技術，從廢棄物中取出「熱塑性聚烯烴」（TPO）製成抗靜電鞋大底，應用於半導體製程防護設備等，落實資源再利用與循環經濟。

國立高雄大學今天發布新聞稿指出，這次由化學工程及材料工程學系教授蘇進成，攜手日月光半導體及彪琥鞋業共同開發，以回收TPO為主體，將廢膠帶變身抗靜電鞋大底，體現「搖籃到搖籃」的綠色設計精神。

高雄大學表示，蘇進成主持的「綠色材料與資源實驗室」2022年與日月光半導體合作，針對封裝過程產生的「下腳料」，包括「切割膠帶」、「研磨膠帶」等一次性廢棄物，進行資源回收與高值化研究，取出富含TPO高分子（塑膠）成分及最佳造粒製程，取代傳統鞋大底材質。

蘇進成表示，「靜電放電」對現代高科技產業是一項嚴重威脅，可能對半導體元件、化工設備或醫療儀器造成損壞或失效。因此這次研究重點是提升回收TPO的功能性，特別是在抗靜電性能應用，由研究團隊調整TPO配方，添加導電填料以強化靜電消散特性，製作出符合國際防護標準的抗靜電鞋底。

日月光半導體研發副總經理洪志斌表示，此次使用循環材料製成的鞋底，碳足跡與傳統鞋底相比減少32%。另外，因製程都在高雄完成，運輸碳排放則降低99%，實踐「在地製造，在地應用」，對推動企業ESG目標及強化永續競爭力有重大助益。

彪琥鞋業董事長薛永昌指出，這次為挑戰「抗靜電鞋大底」，團隊投入全新模具與車縫工藝技術，取代傳統黏膠製程，經過上百次測試終達成55%回收料目標。另外，公司也導入回收鞋面材料，從材料、製程到設計全面朝向永續轉型。

研發團隊表示，未來將推動「大循環」設計，使TPO材料重回原本切割膠帶等用途，從廢料到產品，再回到原用途，實現翻轉材料生命週期設計。

高雄大學 靜電 廢棄物 團隊 半導體

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