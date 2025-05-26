快訊

涉校園性平案洩密爭議 教育部證實：葉丙成已請假接受調查

賈靜雯忍不住淚崩！3家人全罹癌驚人健檢報告出爐尪暈倒

若朱立倫誠心「免等到9月交棒」 趙少康1原因喊話：盧秀燕應提前上陣

中興、清華團隊紅外線觀測 發現疑似第九行星新線索

中央社／ 台中26日電

中興大學清華大學組成國際研究團隊，運用來自美日紅外線天文衛星資料，發現疑似「第九行星」的候選天體對，為研究提供新線索，成果獲「澳洲天文學會期刊」接納發表。

中興大學今天發布新聞稿，研究團隊包含清華大學天文研究生藩玉龍（Terry Long Phan）與其指導教授後藤友嗣（Tomotsugu Goto）與中興大學物理系副教授橋本哲也，集結日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、澳洲國立大學（ANU）等機構學者共同合作。

研究成果獲澳洲天文學會期刊（Publications of the Astronomical Society of Australia, PASA）接納發表。

研究團隊比對1983年美國太空總署（NASA）發射的紅外線天文衛星IRAS與2006年由日本發射的AKARI衛星所取得的觀測資料，兩者時間相隔23年，成功辨識出一組在天空中移動的位置點源，可能是一顆繞太陽公轉、尚未被發現的行星。

所謂「第九行星」，是為了解釋柯伊伯帶中部分小天體軌道異常聚集而提出的假說。因該行星預測位置極為遙遠，幾乎無法反射陽光，在可見光波段極為黯淡，難以用傳統方式觀測。本研究則轉以遠紅外線資料搜尋可能具有微弱熱輻射的天體訊號，開啟了新的觀測視角。

本次研究重點之一是分析AKARI衛星的「未確認點源清單」（AKARI-MUSL），清單中包含許多短暫出現後即消失的點源，極可能來自移動中的天體。團隊利用模擬預測「第九行星」的質量、距離與溫度，估算其可能亮度與移動速度，並據此設下篩選條件，在IRAS與AKARI資料庫中尋找可能符合的點源。

篩選結果共找出13組潛在候選天體對，經進一步影像檢視，其中一組表現出極為一致的亮度與色彩，在兩次觀測中出現明確位移，成為最具潛力的候選目標。若後續觀測能進一步確認其符合「克卜勒」軌道規律，該天體極可能成為「第九行星」的有力證據。

本研究成果公布吸引國際媒體與學界關注。未來，包含即將啟用的「維拉．魯賓天文台」（Vera C.Rubin Observatory）等大型望遠鏡，有望協助追蹤與確認這一潛在的「第九行星」候選者，進一步揭開太陽系邊界的未知世界。

衛星 澳洲 清華大學 團隊 中興大學

延伸閱讀

「地動刪瑤」備補領銜人同意接棒…賴苡任稱好消息 但一前提需過關

清大半導體學院首屆博士誕生 校長今勉畢業生成「世界公民」

工研院揪伴 秀衛星連網

印度控中國向巴基斯坦提供衛星支援 北京避答

相關新聞

入學前就能上課！中央大學先修課38門創新高 準新生暑假選修可抵學分

中央大學今天表示，「大學先修課程資訊平台」攜手15所夥伴學校開設大學基礎必修課程，今年開設38門課程創新高，提供高中生及...

陸生碩博士班招生1400名額 恐成陸生「末代」簡章？

教育部公布2025年大學校院碩士班博士班聯合招收大陸地區學生簡章，今年一樣僅有已在台就讀陸生可報考，簡章共提供1225個...

華梵大學建雲山禪茶藝文空間 米其林主廚創作在地蔬食

華梵大學團隊於新北市石碇區闢建「雲山禪茶藝文」空間，打造為師生藝文成果展示平台，並提供多類型藝文課程，同時邀請米其林餐廳...

典禮上沒播…台大畢業歌「上台大便」官方MV曝光 網驚豔：太有質感

一年一度的畢業季來臨，國立台灣大學比照往例，選出了今年度的畢業歌「上台大便」，幽默又厭世的歌詞吸引不少在校生與網友大讚...

世新大學畢典兩天五場次 產業領袖齊聚

世新大學113學年度畢業典禮5月24日至25日在世新講堂舉行，主題為「青春不散 未來可期」，五場次典禮有各界產業領袖與學...

「困境是轉彎的起點」台大韓籍畢業生演說幽默感人 訝異台灣人聚餐明算帳

國立台灣大學於5月24日舉行畢業典禮，中文系韓籍畢業生宋美娜代表國際畢業生致詞，分享了從小接觸中文的經歷，回憶求學時因經濟壓力遭遇的不甘和挫折，但倚靠著自己堅定的信念，衝破重重困境朝著目標邁進的故事，最後紅著眼：「感謝爸媽沒有姍姍來遲」，言語動人心弦，讓在場師生紛紛落淚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。