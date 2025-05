中興、清華團隊紅外線觀測 發現疑似第九行星新線索

中興大學與清華大學組成國際研究團隊,運用來自美日紅外線天文衛星資料,發現疑似「第九行星」的候選天體對,為研究提供新線索,成果獲「澳洲天文學會期刊」接納發表。

中興大學今天發布新聞稿,研究團隊包含清華大學天文研究生藩玉龍(Terry Long Phan)與其指導教授後藤友嗣(Tomotsugu Goto)與中興大學物理系副教授橋本哲也,集結日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)、澳洲國立大學(ANU)等機構學者共同合作。

研究成果獲澳洲天文學會期刊(Publications of the Astronomical Society of Australia, PASA)接納發表。

研究團隊比對1983年美國太空總署(NASA)發射的紅外線天文衛星IRAS與2006年由日本發射的AKARI衛星所取得的觀測資料,兩者時間相隔23年,成功辨識出一組在天空中移動的位置點源,可能是一顆繞太陽公轉、尚未被發現的行星。

所謂「第九行星」,是為了解釋柯伊伯帶中部分小天體軌道異常聚集而提出的假說。因該行星預測位置極為遙遠,幾乎無法反射陽光,在可見光波段極為黯淡,難以用傳統方式觀測。本研究則轉以遠紅外線資料搜尋可能具有微弱熱輻射的天體訊號,開啟了新的觀測視角。

本次研究重點之一是分析AKARI衛星的「未確認點源清單」(AKARI-MUSL),清單中包含許多短暫出現後即消失的點源,極可能來自移動中的天體。團隊利用模擬預測「第九行星」的質量、距離與溫度,估算其可能亮度與移動速度,並據此設下篩選條件,在IRAS與AKARI資料庫中尋找可能符合的點源。

篩選結果共找出13組潛在候選天體對,經進一步影像檢視,其中一組表現出極為一致的亮度與色彩,在兩次觀測中出現明確位移,成為最具潛力的候選目標。若後續觀測能進一步確認其符合「克卜勒」軌道規律,該天體極可能成為「第九行星」的有力證據。

本研究成果公布吸引國際媒體與學界關注。未來,包含即將啟用的「維拉.魯賓天文台」(Vera C.Rubin Observatory)等大型望遠鏡,有望協助追蹤與確認這一潛在的「第九行星」候選者,進一步揭開太陽系邊界的未知世界。

