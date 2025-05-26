入學前就能上課！中央大學先修課38門創新高 準新生暑假選修可抵學分
中央大學今天表示，「大學先修課程資訊平台」攜手15所夥伴學校開設大學基礎必修課程，今年開設38門課程創新高，提供高中生及準大一生暑假選修，還可認抵部分課程的學分。
中央大學發布新聞稿指出，由教育部指導、中央大學執行的「大學先修課程資訊平台」已邁入第7年，大學先修課程原以基礎必修課程為主打，為回應教育現場多元學習需求，113年起結合藝術人文領域，推出藝術與美感素養導向先修課程。
中央大學提到，今年15所夥伴學校共開設38門大學基礎必修課程，開課數創新高，包括微積分、普通化學、程式設計導論、大一英文、大一國文、經濟學、心理學、藝術人文等課程；為提升學習彈性，今年均以同步遠距課程形式進行，便利全台學生線上參與。
大學先修課程資訊平台已整合全台大專院校認抵資訊，學生可直接查詢自己的錄取校系認抵哪些課程的學分，跨校課程也能一次報名，提供高中生及準大一生規劃暑期學習，即日起至6月24日受理選課報名。
中央大學教務長林志光指出，越來越多學生在入學前透過大學先修課程，主動探索未來的學術興趣，無論未來想輔系、雙主修或轉系，甚至提前畢業，這些學生在暑假期間就及早累積學分，展現高度的學習自主性。
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