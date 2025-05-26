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陸生碩博士班招生1400名額 恐成陸生「末代」簡章？

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會近日公告2025年大學校院碩士班博士班聯合招收大陸地區學生簡章，博士班有52校參與招生。圖／本報系資料照
大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會近日公告2025年大學校院碩士班博士班聯合招收大陸地區學生簡章，博士班有52校參與招生。圖／本報系資料照

教育部公布2025年大學校院碩士班博士班聯合招收大陸地區學生簡章，今年一樣僅有已在台就讀陸生可報考，簡章共提供1225個碩士班名額、212個博士班名額。陸方2020年暫停陸生來台就學，升學專家指出，若接下來遲遲沒有新的學士班陸生來台，恐成陸生的「末代碩班招生簡章」。

陸方教育部2020年暫停陸生來台就學，賴清德總統去年在就職典禮上，曾主動呼籲陸方開放大陸學位生來台，教育部長鄭英耀當時也表示，希望在兩岸平等尊嚴的前提下恢復學位陸生來台。

大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會近日公告2025年大學校院碩士班博士班聯合招收大陸地區學生簡章，博士班有52校參與招生，其中國立30校、私立22校，合計提供212個名額；碩士班有85校參與招生，其中國立37校、私立48校，合計提供1225個名額。

而報考碩博士班資格，除了應屆畢業生戶籍所在地應為大陸北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、湖北及遼寧8省市之大陸地區人民外，還需具台灣公立或已立案的私立大學校院碩博士學位，或具報考碩博士班同等學力資格。也就是說，本次招生也僅限已在台就讀陸生在台繼續升讀碩博士班。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，自陸方2020年暫停陸生來台，照時間算，學士班陸生基本上都已畢業，現在仍就讀的是延畢生，有些學生可能甚至是想留在台灣、「技術性」不畢業。除非有人想讀兩個碩士學位，接下來若遲遲沒有新的學士班陸生，現有學生也有畢業年限，現在的碩班招生簡章恐成「末代」簡章。

世新大學副校長李功勤表示，今年要開放學士班陸生來台是不可能的，不過隨著疫情結束，台灣還是有很多大學有學生赴陸公費交換，報考中國大陸一流大學、研究所的人數也有增加。因此，雖然學士班陸生無法來台，但在兩岸交換生、研修生，以及學生赴陸讀研究所、就業等方面，都會持審慎樂觀態度。

知情人士指出，2020年疫情爆發時，台灣當局禁止陸港澳學生入境，當時許多學生被迫要視訊上課，讓陸方認為台灣當局沒有善待陸生。另一方面，也有許多陸生來台求學，體會到台灣社會開放、多元的風氣，影響他們的思想、言行，更是大陸當局所不樂見。知情人士認為，若這些矛盾無法解決，台灣自身又不斷限縮兩岸高教交流，中國大陸就更不可能放行學士班陸生。

陸生 教育部 升學

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