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華梵大學建雲山禪茶藝文空間 米其林主廚創作在地蔬食

中央社／ 台北26日電
華梵大學團隊於新北市石碇區闢建「雲山禪茶藝文」空間，聘請米其林餐廳主廚將在地食材料理成精緻蔬食餐點，同時也打造為師生藝術文創作品展示流通平台，提供正念禪修與多類型藝文課程。圖／華梵大學提供（中央社）
華梵大學團隊於新北市石碇區闢建「雲山禪茶藝文」空間，聘請米其林餐廳主廚將在地食材料理成精緻蔬食餐點，同時也打造為師生藝術文創作品展示流通平台，提供正念禪修與多類型藝文課程。圖／華梵大學提供（中央社）

華梵大學團隊於新北市石碇區闢建「雲山禪茶藝文」空間，打造為師生藝文成果展示平台，並提供多類型藝文課程，同時邀請米其林餐廳主廚用在地食材製成蔬食餐點。

華梵大學今天發布新聞稿指出，新北市石碇區離台北101不到半小時車程，卻坐擁山城美景；華梵大學位於石碇區，去年剛修復石碇老街百年石頭屋，成立「漫縵山房」藝文中心，現又新增「雲山禪茶藝文」空間，展現「綠．生活．藝術大學」的新風貌。

華梵大學董事長悟觀法師在「雲山禪茶藝文」空間開幕式致詞時表示，華梵的創校精神就是藝術，「雲山禪茶藝文」匯集全校藝文人才共同打造，一定可以將華梵的藝文精神與特色傳揚給更多人知道。

華梵大學校長李天任提到，面對高教少女子化，華梵不保守退縮，反而更勇往直前，此次USR（大學社會責任）地方創生團隊結合推廣教育處，將地方經營多年後停業的九寮坡懷舊餐廳承接並改建為「雲山禪茶藝文」，讓學校特色與師生學習成果能以嶄新面貌和社會對話。

華梵大學邀集景觀、空間、室內設計、美術、書畫、花藝等跨領域師生團隊聯手規劃，「雲山禪茶藝文」以古樸石牆和木質桌椅，結合茶席美學、藝文展覽與禪意空間設計風格，搭配花藝、茶藝與各媒材藝術創作，讓2層樓的庭園建築變得仙氣飄飄、禪機處處，宛如山林仙境。

另外，華梵還高規格聘請米其林餐廳主廚，將石碇小農的在地食材料理成精緻蔬食餐點，同時建構為師生藝術文創作品展示流通平台，提供正念禪修與多類型藝文課程，希望將「雲山禪茶藝文」打造成多功能的身心靈淨土。

餐廳 華梵大學 米其林 禪修 石碇 團隊

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