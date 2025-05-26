偵測列車軌道降碳排 台科大獲技職盃黑客松大獎

台灣科技大學學生團隊開發低碳微型軌道檢測模組，可即時偵測列車軌道裂縫與異常情形，提升檢測效率並降低碳排放，獲得技職盃黑客松競賽「評審團大獎」。

教育部今天發布新聞稿指出，為深化技專校院學生創意思考及動手解決問題的能力，教育部舉辦第8屆技職盃黑客松競賽，競賽分為北中南分區競賽及全國賽，分區賽選出74組團隊晉級至全國賽，角逐評審團大獎等17個獎項。

今年競賽引用聯合國「2030永續發展目標」第9項「永續工業與基礎建設」；全國賽參賽隊伍須於2天競賽中，就所抽出的競賽題目（大眾運輸系統低碳化的設計規劃）構思出各種解決問題的方案，並轉化為具體的作品。

台科大學生俞詠翔、吳孟軒、楊堇鉉組成的「會贏噢！」團隊，以作品「減碳。檢探」獲得「評審團大獎」，作品因回應現今鐵道維運重視效率與永續並重的需求，且兼具實用性與市場潛力而獲獎。

台科大團隊整合超音波、加速度計與AI影像辨識技術，開發出低碳微型軌道檢測模組，安裝於列車下方，就能即時偵測軌道裂縫與異常情形，提升檢測效率並降低碳排放，可作為傳統柴油檢測車的替代方案。

教育部提到，技職盃黑客松競賽集結不同領域的學生進行交流互動，除了激發跨領域的創新思維，也促進學生發揮團隊合作精神，結合創意與在學校所學技能，共同找出各種解決問題的方案，以培養學生創意思考及問題處理的能力，並達到技職教育「務實致用」的精神。

商品推薦