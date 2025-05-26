陸生碩博班招生提供1437名額 仍限已在台者報名
2025年招收陸生碩博士班簡章近日公告，合計提供1437個名額，比113學年（1500個）略減；目前仍僅限已在台陸生可報名，應屆畢業及符合同等學力報考資格者合計約612人。
總統賴清德去年5月20日在總統府前發表就職演說，訴求「打造民主和平繁榮的新台灣」，並希望從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮；教育部長鄭英耀也公開表示，希望能恢復學位陸生來台。
大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會，近日公告2025年大學校院碩士班博士班聯合招收大陸地區學生簡章，碩博班合計提供1437個名額，比113學年（1500個）略減。
根據簡章資料顯示，博士班有52校（國立30校、私立22校）參與招生，合計提供212個名額（國立174名、私立38名）；碩士班有85校（國立37校、私立48校）參與招生，合計提供1225個名額（國立959名、私立266名）。
陸生聯招會總幹事余兆棠今天告訴中央社記者，2020年4月中國公告暫時停止陸生來台就讀後，僅限已在台就讀陸生可依其意願選擇在台繼續升讀碩博士班，目前陸生學士班已經清零（不含延畢或二年制學士班）。
余兆棠提到，現在能招收陸生的狀況沒有變化，仍限已在台就讀的陸生；根據目前統計，可報名陸生碩博班的應屆畢業生及符合同等學力報考資格者，學士（包含二年制學士）約47人、碩士約565人。
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